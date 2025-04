Olej silnikowy pełni kilka kluczowych funkcji, bez których silnik nie mógłby prawidłowo pracować. Przede wszystkim smaruje ruchome części silnika, takie jak wał korbowy, tłoki czy panewki, redukując tarcie między nimi. Jednocześnie odprowadza nadmiar ciepła z rozgrzanych elementów, co zapobiega przegrzaniu. Olej neutralizuje również kwaśne produkty spalania, chroniąc metalowe elementy przed korozją, co jest szczególnie istotne w silnikach zasilanych LPG. Warto podkreślić także jego funkcję uszczelniającą - tworzy warstwę między tłokiem a ściankami cylindra, zapewniając odpowiednie ciśnienie w komorze spalania. Dodatkowo zbiera zanieczyszczenia i transportuje je do filtra oleju, utrzymując silnik w czystości.

Jak sprawdzić poziom oleju w silniku?

Sprawdzanie poziomu oleju to prosta czynność, którą każdy kierowca powinien wykonywać regularnie. Aby to zrobić prawidłowo, należy zaparkować samochód na płaskiej powierzchni. Jeśli silnik był wcześniej uruchomiony, warto odczekać kilka minut, aby olej spłynął do miski olejowej. Następnie wyciągamy bagnet, wycieramy go czystą szmatką, wkładamy ponownie i wyciągamy, aby odczytać poziom oleju. Prawidłowy poziom powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX, najlepiej w środkowej części tego zakresu. Gdy poziom jest zbyt niski, należy dolać odpowiednią ilość oleju, jednak gdy jest zbyt wysoki - pojawia się problem wymagający interwencji.

Zbyt wysoki poziom oleju w silniku

Zbyt wysoki poziom oleju może prowadzić do szeregu poważnych problemów. Jednym z najczęstszych jest spienianie oleju - nadmiar powoduje, że wał korbowy i inne ruchome części silnika podczas pracy ubijają olej niczym mikser. Spieniony olej traci swoje właściwości smarne, co skutkuje zwiększonym tarciem i przyspieszonym zużyciem podzespołów. Zwiększone ciśnienie w układzie smarowania może uszkodzić uszczelki i prowadzić do wycieków. Olej może przedostawać się do miejsc, gdzie nie powinien, powodując dalsze komplikacje.

Nadmiar oleju często przedostaje się do układu dolotowego, co prowadzi do osadzania się nagaru na zaworach i w komorach spalania. Charakterystycznym objawem takiej sytuacji jest biały lub niebieski dym wydobywający się z rury wydechowej. Jeśli olej przedostanie się do układu wydechowego, może nieodwracalnie uszkodzić katalizator - element, którego wymiana wiąże się ze znacznym wydatkiem. Warto również pamiętać, że nadmiar oleju zwiększa opory wewnętrzne w silniku, co przekłada się na wyższe zużycie paliwa i większe koszty eksploatacji pojazdu.

Co może powodować zbyt wysoki poziom oleju?

Najczęstszą przyczyną jest zwyczajne przelanie podczas samodzielnej wymiany oleju lub jego uzupełniania. Dlatego olej należy dolewać etapami (około 0,1 litra), odczekując po każdym dolaniu około 2 minut i kontrolując poziom. Wymiana oleju na rozgrzanym silniku może również prowadzić do błędnej oceny jego ilości, ponieważ rozgrzany olej ma większą objętość. Z tego powodu olej należy wymieniać wyłącznie na zimnym silniku.

Interesującym zjawiskiem jest rozcieńczenie oleju paliwem. Podczas częstych krótkich tras, szczególnie zimą, paliwo może przedostawać się do oleju. Dzieje się tak, ponieważ silnik nie osiąga optymalnej temperatury pracy, a paliwo wtryskiwane do cylindrów nie spala się całkowicie i miesza się z olejem. Jeśli poziom oleju rośnie i wyczuwalny jest zapach paliwa, jest to prawdopodobna przyczyna problemu.

Co zrobić, gdy w silniku jest zbyt dużo oleju?

Jeśli poziom oleju jest tylko nieznacznie podwyższony (1-2 mm powyżej MAX), silnik prawdopodobnie poradzi sobie z tym bez problemów. Jednak przy znaczącym przekroczeniu należy koniecznie usunąć nadmiar oleju. Teoretycznie można to zrobić samodzielnie, odkręcając korek spustowy w misce olejowej i spuszczając odpowiednią ilość oleju. W praktyce jednak najlepiej powierzyć to zadanie specjalistom w warsztacie. Dysponują oni odpowiednim sprzętem, takim jak kanał czy podnośnik, zapewnią właściwą utylizację zużytego oleju (pamiętajmy, że olej silnikowy to odpad niebezpieczny) oraz sprawdzą, czy nadmiar oleju nie spowodował już jakichś uszkodzeń w silniku.

