Nowe cła wprowadzone przez administrację Trumpa negatywnie wpływają na sprzedaż w Europie, zmuszając firmę do rozważania przeniesienia produkcji.

Harley-Davidson to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek motocyklowych na świecie. Gigant z Milwaukee znalazł się jednak w poważnym kryzysie. Firma, założona w 1901 r., w 2024 r. odnotowała spadek przychodów o ponad 60 proc. Na problemy finansowe nakładają się również wewnętrzne napięcia, a całą sytuację dodatkowo pogarszają decyzje podejmowane przez prezydenta Donalda Trumpa. Przyszłość legendarnej marki stanęła pod dużym znakiem zapytania.

Problemy Harley-Davidsona to nie tylko efekt decyzji Trumpa

Kryzys Harley-Davidsona nie rozpoczął się wczoraj - pierwsze oznaki problemów pojawiły się już w opublikowanym raporcie finansowym za ubiegły rok. Sytuacja zaczęła się jednak gwałtownie pogarszać wraz z decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa o wprowadzeniu nowych ceł na towary eksportowane do Europy. W wyniku tych działań amerykański producent został objęty 56-proc. cłami, co drastycznie podniosło ceny motocykli na rynku europejskim. Efekt? Systematyczny spadek sprzedaży i rosnąca presja finansowa.

Podsumowanie roku 2024 nie pozostawia złudzeń - wynik operacyjny był niższy o 47 proc., a liczba dostarczonych motocykli spadła o 17 proc. Przychody ze sprzedaży zmniejszyły się z 3,799 mln do 3,137 mln dolarów. Harley-Davidson wielokrotnie informował, że każda decyzja Donalda Trumpa bezpośrednio odbija się na wynikach sprzedażowych. Już podczas jego pierwszej kadencji rozpoczęcie wojny celnej z Unią Europejską doprowadziło do sytuacji, w której firma dopłacała do każdego sprzedanego w Europie egzemplarza, aby ograniczyć wzrost cen detalicznych.