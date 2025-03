Chociaż Harley-Davidson zdecydowanej większości może kojarzyć się z wielkimi, ociekającymi chromami motocyklami, to nie możemy zapominać, że amerykański producent z sukcesami startuje w serii King Of The Baggers. To jedna z najszybciej rozwijających się klas wyścigowych MotoAmerica, w której na linii startu zobaczycie potężne cruisery marki Harley-Davidson oraz Indian wyposażone w owiewki, kufry i całą masę najróżniejszych wyścigowych rozwiązań. Model CVO Road Glide RR to jeden z najdroższych i najbardziej sportowych modeli w gamie HD, będący ukłonem w stronę tych, którzy chcą wejść w posiadanie ekstremalnego baggera.

To najmocniejszy silnik Harley-Davidson w historii

Harley-Davidson długo kazał nam czekać na limitowany model, który będzie hołdem i jednocześnie realnym odzwierciedleniem motocykli ścigających się w King of The Baggers. Głównym punktem, na który należy zwrócić uwagę, jest jednostka Milwaukee-Eight 131, która generuje moc 153 KM i maksymalny moment obrotowy wynoszący 204 Nm. Amerykanie celowo zdecydowali się podawać rozmiar silnika w calach sześciennych, co jest bezpośrednim nawiązaniem do muscle carów. W ramach ciekawostki warto dodać, że 131 cali jest równe 2147 cm3 pojemności tego potężnego serca w układzie V.

Silnik Milwaukee-Eight 131 o mocy 153 KM. materiały prasowe

Jednostka została wzbogacona o usprawnienia wchodzące w skład pakietu Stage IV i współpracuje ze skrzynią biegów Screamin’ Eagle Racing King 6, która zaprojektowana została tak, aby zapewnić maksymalnie szybką i precyzyjną zmianę przełożeń. Za genialny dźwięk - generowany przez jednostkę Milwaukee-Eight 131 - odpowiedzialny jest tytanowy układ wydechowy marki Akrapovic, który powstał przy współpracy z Harley-Davidson Factory Racing oraz zamontowany w układzie dolotowym filtr Screamin’ Eagle High Flow. Dokładnie te same podzespoły znajdują się w wyścigowych egzemplarzach startujących w King Of The Baggers. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez HD, wydech spełnia wszystkie niezbędne wymogi w 50 stanach USA.

Harley-Davidson CVO Road Glide RR - lista zmian jest dłuższa

Oczywiście sam silnik to nie wszystko, a zdjęcia prezentujące najnowsze dzieło producenta z Milwaukee podkreślają, że mamy do czynienia ze sportowym motocyklem w baggerowym opakowaniu. Świadczy o tym pokaźna liczba części części wykonanych z lekkiego i wytrzymałego włókna węglowego, a także wszechobecne aluminium. Wykorzystanie tych materiałów sprawiło, że CVO Road Glide RR został odchudzony do 356 kg (standardowy Road Glide waży 380 kg w stanie gotowym do jazdy), co bezpośrednio wpłynęło na poprawę osiągów i jeszcze bardziej precyzyjne prowadzenie. Owiewki, kufry, błotnik, a nawet podstawka siedziska wykonane są z carbonu.

Wisienek na torcie jest kilka

HD przyzwyczaił nas, że topowe, limitowane i najdroższe wersje nie wyróżniają się jedynie nową kolorystyką. CVO Road Glide RR to motocykl praktycznie ściągnięty z toru wyścigowego, więc kwestią ważną jest nie tylko jednostka napędowa czy masa, ale przede wszystkim zawieszenie. W przypadku tego motocykla nie możemy mówić o jakichkolwiek półśrodkach, ponieważ z przodu zamontowane zostało topowe zawieszenie marki Öhlins składające się z widelca upside-down Öhlins FGR oraz dwóch amortyzatorów tylnych Screamin’ EagleÖhlins Remote Reservoir. Oba oczywiście są w pełni regulowane, więc kierowca będzie mógł dostosować ich pracę zarówno do toru, jak i swojej wagi, uzyskując pewne i precyzyjne prowadzenie.

Tylne zawieszenie marki Öhlins. materiały prasowe

Milwaukee-Eight 131 błyskawicznie się rozpędza, ale równie szybko hamuje. Z masą motocykla wynoszącą 356 kg świetnie radzi sobie układ hamulcowy dostarczony przez firmę Brembo z zaciskami GP4-RX. To najwyższa półka i gwarancja najlepszej wydajności w każdych warunkach.

Wyścigowy Harley-Davidson, na którym posłuchasz muzyki i pojedziesz na miasto

Podobieństw z wyścigowym egzemplarzem jest wiele, ale nadal należy pamiętać, że CVO Road Glide RR to motocykl z homologacją drogową. Kompletne jest zatem oświetlenie, zamontowane są lusterka i wydech spełnia normy głośności. Niech nie zwiedzie was ten sportowy wygląd, bo na pokładzie pozostał system stereo Rockford Fosgate, dzięki któremu będziecie mogli przemierzać drogi w akompaniamencie ulubionej składanki. CVO Road Glide RR jest o dwa cale wyższy od swojego wyścigowego brata, dzięki czemu udało się uzyskać kąt pochylenia wynoszący 36 stopni w prawo i 35 stopni w lewo. Dodatkowo do dyspozycji kierowcy jest sześć trybów jazdy i zaawansowany pakiet elektroniki czuwający nad zawadiacką jednostką napędową, gotową do dostarczenia emocji w każdym momencie.

Pomimo sportowego charakteru na liście wyposażenia znajduje się system stereo Rockford Fosgat. materiały prasowe

CVO Road Glide RR to jeden z najdroższych motocykli w gamie amerykańskiego producenta

Ten model to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów, a wykorzystanie podzespołów z motocykla wyścigowego startującego w King Of The Baggers dodatkowo podkreśla jego ekskluzywność. Powstanie zaledwie 131 egzemplarzy CVO Road Glide RR i każdy z nich będzie kosztował dokładnie 110 tys. dol., czyli około 427 tys. zł. Ciekawostką jest również sam sposób dystrybucji - pierwsze egzemplarze trafią do najlepszych dealerów w kraju i o ile pozostanie jeszcze kilka wolnych sztuk, zostaną dostarczone do kolejnych punktów sprzedażowych. Motocykl dostępny będzie tylko w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to właśnie Amerykanie mają prawo pierwokupu zgodnie z filozofią marki.