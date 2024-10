Rosjanie mają już dość Chin? Właśnie miażdżą rosyjską motoryzację

Łata potwierdziła, że już w przyszłym miesiącu do sprzedaży trafi wreszcie zupełnie nowy "biznesowy model" - Łada Aura. To wydłużona o 25 cm Vesta, która sprostać ma konkurencji ze strony zalewających Rosję aut chińskich producentów. Na europejskich rynkach byłby to odpowiednik takich aut, jak Volkswagen Arteon czy Toyota Camry. Z dwoma poduszkami powietrznymi i wolnossącym silnikiem o mocy 122 KM.

Zdjęcie Łada Aura to przedłużona o 26 cm luksusowa odmiana Łady Vesta / Informacja prasowa