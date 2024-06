Robert Makłowicz ma nowy samochód. Kosztuje pół miliona złotych

Robert Makłowicz odebrał właśnie kolejny nowy samochód. Dziennikarz kulinarny i podróżnik, słynący ze swojego zamiłowania do motoryzacji, odebrał właśnie kluczyki do nowego BMW X7. To kolejne X7 w garażu Makłowicza. Poprzednie woziło dziennikarza i jego filmową ekipę po całej Europie od 2021 roku.

Robert Makłowicz przez lata kojarzony był z Alfą Romeo. Dziś częściej jeździ nowym BMW X7