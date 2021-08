Robert Lewandowski dostał nowe Audi. Imponujące!

Testy Audi RS e-tron GT wygląda jak milion dolarów

Pierwsze samochody elektryczne trafiły Bayernu Monachium we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas wielu zawodników oraz członków zarządu klubu otrzymało do swojej dyspozycji Audi e-tron lub e-tron Sportback.

Dla najlepszych zawodników klubu przewidziano jednak inne samochody. W ręce m.in. Kinglseya Comana, Leroya Sane, Leona Goretzki, Serge'a Gnabry'ego i oczywiście najlepszego strzelca drużyny, czyli Roberta Lewandowskiego trafiły Audi e-tron GT i RS e-tron GT!



Przekazanie w sumie 15 samochodów odbyło się w Audi Driving Experience Center w Neubergu nad Dunajem. Przy okazji piłkarze na torze mogli zapoznać się z możliwościami i osiągami samochodów. Szkolenie odbyło się pod czujnym okiem kierowców Formuły E - Lucasa di Grassi i Rene Rasta, którzy w wyścigach startowali bolidami Audi o napędzie elektrycznym.

Zawodnicy i członkowie władz Bayernu byli pod wrażeniem przyspieszenia i prowadzenia elektrycznych Audi. Przypomnijmy, że e-tron GT napędzane jest silnikami o mocy 476 KM i momencie 630 Nm. Natomiast wersja RS wyposażona jest w silniki o mocy 598 KM i momencie 830 Nm. Co więcej, dzięki funkcji boost, na 2,5 s moc może wzrosnąć odpowiednio do 530 i 646 KM. Dzięki temu e-tron GT rozpędza się do 100 km/h w 4,1 s, a wersja RS - w 3,3 s!

Obie odmiany czepią energią z baterii litowo-jonowej o pojemności netto 83,7 kWh. W teorii powinna ona zapewnić zasięg na poziomie 450 km, chociaż testy, jakie przeprowadziliśmy w naszej redakcji wykazały, że podczas zwykłej jazdy będzie to o około 100 km mniej.

