Robert Lewandowski będzie jeździł Cuprą. Auf Wiedersehen, Audi

Audi, Cupra... Co klub, to inne auta służbowe?

Zmiana klubu piłkarskiego nie wiąże się tylko z przeprowadzkami, nauką języka, czy dostosowywaniem się do nowego otoczenia. Innymi aspektami piłkarskiego życia, które w takiej chwili ulegają zmianom, są też takie kwestie, jak choćby nowy samochód służbowy. Różne kluby współpracują z różnymi producentami. Umowy mają zazwyczaj charakter wieloletni.

Robert Lewandowski będzie jeździł Cuprą. Służbowo

Dotychczas Robert Lewandowski, jako zawodnik Bayernu Monachium, mógł korzystać z samochodów marki Audi. Współpraca między klubem i producentem trwa już wiele lat - dwie niemieckie marki działają ze sobą od 2002 roku. Od tamtej pory współpraca jest sukcesywnie przedłużana. Ma potrwać co najmniej do 2029 roku. Więź między klubem a producentem samochodów jest jeszcze mocniejsza, ponieważ Audi to także udziałowiec Bayernu.

W efekcie tej współpracy piłkarze (w tym Robert Lewandowski) oraz działacze niemieckiego klubu otrzymali w zeszłym roku od Audi nowe auta służbowe. W ręce m. in. Kinglseya Comana, Leroya Sane, Leona Goretzki, Serge'a Gnabry'ego i Roberta Lewandowskiego trafiły Audi e-tron GT i RS e-tron GT. Przekazanie w sumie 15 samochodów odbyło się w Audi Driving Experience Center w Neubergu nad Dunajem. Elektryczne e-trony GT mają silnik o mocy 476 KM i momencie obrotowym równym 630 Nm. Wersja RS to moc 598 KM i moment równy 830 Nm.

Robert Lewandowski będzie jeździł Cuprą. Jakim modelem?

Teraz nastąpią zmiany. Robert Lewandowski musi pożegnać się z Audi. Partnerem FC Barcelony od 2019 roku jest marka Cupra. W pewnym sensie Lewandowski pozostaje w tym samym motoryzacyjnym uniwersum, ponieważ Cupra i Audi należą do tego samego koncernu - Volkswagena. Ciekawostką jest to, że Cupra zastąpiła właśnie Audi, które współpracowało z Barceloną ponad 10 lat.

Cupra Formentor VZ5

Oficjalnym samochodem klubu jest Cupra Formentor. W najwyższej wersji wyposażeniowej VZ5 można znaleźć silnik 2,5 TSI, generujący 390 KM. Współpracuje on z 7-biegową automatyczną skrzynią DSG. Do setki rozpędza się w 4,2 s., a prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.

