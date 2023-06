Rakieta spadła prosto pomiędzy auta. Nagranie mrozi krew w żyłach

Amerykański pocisk przechwytujący?

Na ich bazie eksperci wojskowi wywnioskowali, że może chodzić o amerykański pocisk przechwytujący Patriot, który działa na zasadzie hit-to-kill. Oznacza to, że jedynie uderza on we wrogą rakietę i nie wybucha w ramach sekwencji przechwytywania. Po uszkodzeniu lub zmiany trajektorii wrogiej rakiety, po prostu spada on na ziemię. Nie jest tajemnicą, że to właśnie tego systemu używa ukraiński system obrony przeciwlotniczej.

Zdjęcie Szczątki pocisku widocznego na nagraniu / Getty Images

Rosjanie stale atakują stolicę Ukrainy

Jak poinformowała agencja Reutera - nagrany materiał bez wątpienia przedstawiał jedną z ulic Kijowa. Fakt ten udało się ustalić dziennikarzom na podstawie zarejestrowanych na filmie budynków, które później zestawiono ze zdjęciami satelitarnymi pochodzącymi z tego samego obszaru.

Stolica Ukrainy jest od wielu dni nękana atakami rakietowymi ze strony Rosjan. Tylko w poniedziałek ukraińskie wojsko przechwyciło 11 wystrzelonych pocisków balistycznych.

