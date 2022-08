Porsche stworzyło model inspirowany filmem „Auta”. Wszystko w szczytnym celu

911 Sally Special, podobnie jak Sally Carrera, jest samochodem jedynym w swoim rodzaju, zbudowanym wyłącznie w jednym egzemplarzu. To także pierwszy przypadek, gdy wytwórnia Pixar zaangażowała się w taki projekt.

Wyjątkowy model bazuje na najszybszym i najbardziej żywiołowym wariancie w gamie modelowej 911 Carrera - 480-konnym 911 Carrera GTS. Samochód wyposażono w manualną skrzynię biegów, co ma odzwierciedlać zamiłowanie Sally Carrery do szybkiej jazdy.

Pojazd obejmuje liczne, drobiazgowo dopracowane elementy z zakresu kastomizacji, wliczając w to nakładany ręcznie, niestandardowy lakier Sallybluemetallic oraz na nowo zaprojektowane pięcioramienne felgi przystosowano do 20- i 21-calowego rozmiaru aktualnej generacji 911. Tworzą one wizualne połącznie z 911 typ 996, na którym bazuje filmowa postać. Odniesień do animacji Pixara nie brakuje także we wnętrzu. Fotele zostały obszyte specjalną tapicerką w pepitkę w trzech kolorach, połączoną ze skórą o kredowym odcieniu.

911 Sally Special trafi na aukcję charytatywną

W skład zespołu opracowującego niezwykły model weszli m.in. Jay Ward - dyrektor kreatywny Pixara oraz Bob Pauley, scenograf, który jako pierwszy narysował Sally Carrera na potrzeby filmu. Zespół pracował razem przez dziesięć miesięcy.

Efekt ich pracy zostanie wystawiony na aukcji RM Sotheby's, która odbędzie się w sobotę 20 sierpnia 2022 r. w ramach Monterey Car Week w Kalifornii. Dochód z licytacji zasili konta dwóch organizacji charytatywnych. Część środków trafi na rzecz Girls Inc. i wesprze młode kobiety. Druga część trafi do USA for UNHCR - organizacji wspierającej uchodźców z Ukrainy.

