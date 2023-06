Nowy angaż Igi Świątek. Taką propozycję dostają tylko wybrańcy

To nie pierwszy raz, gdy polska tenisistka ma styczność z samochodami tej niemieckiej marki. W kwietniu ubiegłego roku zwyciężyła w turnieju Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie pokonując Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2, za co dostała Taycana GTS Sport Turismo.

Instagram Post Rozwiń

W tym roku do kolekcji dołożyła kolejne Porsche - w kwietniu po raz kolejny wygrała turniej WTA w Stuttgarcie, w którym znowu nagrodą było Porsche. Ponownie starła się z Sabalenką i zwyciężyła 6:3, 6:4, wygrywając nowiutkie Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo. Tym razem zadeklarowała, że auto będzie mógł sobie skonfigurować wedle uznania jej tato.



Reklama

Instagram Post Rozwiń

Dziś Porsche ogłosiło rozpoczęcie kilkuletniej współpracy z trzykrotną triumfatorką wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Komunikat nie precyzuje co to oznacza dla Igi i czy do dwóch Taycanów dołączą kolejne modele marki ze Stuttgartu. Podpisując kontrakt Iga Świątek dołączyła do pianistki Hani Rani, kompozytora Radzimira Dębskiego i pilota akrobatycznego Łukasza Czepieli, którzy są "przyjaciółmi Porsche w Polsce", czyli aktualnie pełnią funkcję ambasadorów marki w naszym kraju.

Zdjęcie Iga Świątek i Porsche Taycan / materiały prasowe

Sama Iga kwestię tej współpracy skomentowała krótko:

Pasujemy do siebie

Wojciech Grzegorski, dyrektor marki Porsche w Polsce uważa, że:

Iga idealnie odzwierciedla ducha Porsche - sportowe emocje, dążenie do doskonałości, radość z triumfów na sportowych arenach i rzesze fanów na całym świecie.

***