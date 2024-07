Korzystam z Mapy Google praktycznie na co dzień. Niezależnie od tego, czy jadę w nieznany zakątek Polski, czy poruszam się po swoim mieście - wprowadzam adres docelowy i śledzę wskazówki. Nie z obawy, że się zgubię - doceniam to, że współczesne rozwiązania pozwalają mi na uniknięcie błędów popełnianych przy jeździe "na pamięć" - wiedzą, gdzie jest zamknięta droga, albo z jakiegoś powodu utworzył się korek. Kilka razy zdarzyło mi się dzięki temu uniknąć np. wjazdu na obwodnicę, która teoretycznie jest najlepszą drogą do przedostania się w drugi koniec miasta, ale jak zdarzy się wypadek - można na niej utknąć na godziny.



Zgłaszanie zdarzeń drogowych w Google Maps

Mapy Google od kilku lat pozwalają na zgłaszanie zdarzeń drogowych typu roboty drogowe, wypadek, korek, czy kontrola prędkości. Jednak o ile funkcjonalność ta była dostępna na smartfonach - wystarczyło kliknąć chmurkę na ekranie i wskazać miejsce utrudnienia, nie była dostępna w rozwiązaniu Apple CarPlay.



Zgłaszanie zdarzeń drogowych w Apple CarPlay

Dlatego z zaskoczeniem przyjrzałem się trójkątowi, który pojawił się na ekranie gdy wczoraj prowadziłem auto. Najpierw zdenerwowało mnie to, że ikona trójkąta z plusem w środku została umieszczona tak, że nachodzi na informację o ograniczeniu prędkości. Ale oczywiście z ciekawości kliknąłem by sprawdzić co to.

Kliknięcie przeniosło mnie do kolejnego menu, w którym kierowca ma możliwość zgłoszenia utrudnienia na drodze. W Mapach Google na Apple CarPlay zgłosić można:

wypadek

korek

roboty drogowe

zamknięcie drogi

niesprawny pojazd

obiekt na drodze

kontrolę prędkości.

Na marginesie - zwracam uwagę na różnicę w podejściu do zgłaszania między Mapami Google a Yanosikiem. Akcent położony jest na zgłaszanie zagrożeń, a nie podpowiadanie gdzie "warto" stosować się do ograniczeń ruchu drogowego.



Zdjęcie Mapy Google pozwalają na zgłoszenie m.in. wypadku, korka oraz kontroli prędkości / INTERIA.PL

Co to jest Apple CarPlay?

Apple CarPlay jest systemem zaprojektowanym przez firmę Apple, który umożliwia integrację iPhone z systemem multimedialnym samochodu i korzystanie z wybranych funkcji smartfona na ekranie auta - bez sięgania po telefon. Apple CarPlay w jednym miejscu daje dostęp do nawigacji, aplikacji muzycznych czy komunikatorów internetowych. CarPlay wspiera bezdotykowe dzwonienie i wysyłanie wiadomości, umożliwiając użytkownikom wykonywanie i odbieranie połączeń, słuchanie wiadomości głosowych oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych za pomocą poleceń głosowych Siri.

Jak zainstalować Apple CarPlay?

To integralny element systemu operacyjnego iPhone’a. Nie trzeba go instalować. Trzeba jednak pamiętać, że system ten może nie być kompatybilny ze starszymi pojazdami. Jak podaje producent, "zazwyczaj jest dostępny w samochodach wyprodukowanych od 2016 r. wzwyż", ale najlepiej sprawdzić to w instrukcji obsługi auta.

Jak uruchomić Apple CarPlay w samochodzie?

Do uruchomienia tej funkcji potrzebny jest przewód USB łączący telefon z samochodem. Zwykle po połączeniu telefonu z pojazdem za pomocą kabla, na ekranie pojazdu pojawia się informacja z pytaniem czy chcemy połączyć oba urządzenia za pomocą CarPlay. Jeśli tak, należy potwierdzić, ze na obu urządzeniach wyświetla się ten sam kod i po tym następuje połączenie. W nowszych modelach Apple CarPlay działa też bezprzewodowo.