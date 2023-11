Mapy Google wypłowiały. Użytkownicy są wściekli i protestują

Użytkownicy nie są zadowoleni ze zmian

Wielu użytkownikom jednak nowa oprawa graficzna nie przypadła do gustu. Według nich Mapy stały się mniej przejrzyste. Ponadto pojawiają się głosy, że amerykański gigant powinien powrócić do poprzedniej szaty graficznej. W komentarzach w mediach społecznościowych pojawiają się dodatkowo stwierdzenia, że Google stara się upodobnić swoje mapy do aplikacji Apple Maps.

Zdjęcie Tak wygląda nowa wersja kolorystyczna map Google'a / materiały prasowe

Warto w tym miejscu dodać, że nie wszyscy mogą jeszcze skorzystać z aplikacji w nowej szacie graficznej. Wynika to z faktu, że Google, jak to zwykle bywa, wprowadza nowości etapami. Część użytkowników mogła skorzystać z aplikacji w nowej kolorystyce już od końca sierpnia, dla innych dostępna jest stara (dobra?) wersja.

Jednak zmienione mapy już wkrótce pojawią się na wszystkich komputerach oraz na telefonach z systemami iOS i Android. Trzeba jednak zaznaczyć, że pobranie aktualizacji nie oznacza od razu otrzymania nowej szaty graficznej.