Lexus z polskiego salonu ma czym się chwalić. Osiągnął rekordowy przebieg

Lexus ze znacznym wzrostem sprzedaży w Polsce

Bez wątpienia Lexus nie może narzekać na sprzedaż samochodów w naszym kraju. W okresie od stycznia do sierpnia tego roku marka sprzedała 6 923 samochody. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim oznacza to wzrost o 133 proc. Popularnością cieszą się nie tylko SUV-y, ale również sedany, czego przykładem jest model ES. W ciągu ośmiu miesięcy obecnego roku marka sprzedała w naszym kraju 827 egzemplarzy auta. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to wzrost o 152 proc. Zdaniem Lexusa model ES doceniany jest między innymi za niskie koszty eksploatacji.

Lexus ES z polskiego salonu z rekordowym przebiegiem

Według producenta w przypadku 90 proc. samochodów, które przejechały ok. 100 tys. km nie była potrzebna wymiana tarcz czy klocków hamulcowych. To jednak nie koniec, ponieważ wymiany nie potrzebowała również przeszło połowa aut, które miały na liczniku już 150 tys. km. Przyczynę takiego stanu rzeczy japoński producent widzi w dobrze działającym układzie hybrydowym.

O tym, jak bardzo niezawodny ma być ten model Lexusa świadczyć może fakt, że jeden z egzemplarzy, zakupiony w polskim salonie pod koniec 2020 roku, przejechał bez usterek już ponad 360 tys. km. Co więcej, producent chwali się, że od pojawienia się na polskim rynku obecnej generacji ES (5 lat temu) nie wykryto żadnej wady, którą można uznać za awarię typową dla tego auta.

Lexus ES oferowany jest wyłącznie z układem hybrydowym. Bazą jest tutaj czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra. Łączna moc układu to 218 KM. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 8,9 sekundy.

Spory rabat na Lexusa ES

Lexus przygotował ostatnio bardzo ciekawą ofertę dla chętnych na zakup modelu w wersji wyposażeniowej Business Edition (niemal podstawowa odmiana, niżej jest jeszcze wersja Elegance). "Samochód dostępny jest z krótkim terminem odbioru w cenie od 234 900 złotych" - poinformował polski oddział marki. Dla porównania cena katalogowa tej odmiany to 270 tys. złotych. W wersji Business Edition użytkownik może liczyć na elektrycznie regulowaną i podgrzewaną kierownicę, elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele, 12-calowy ekran do obsługi systemu multimediów, nawigację, asystenta głosowego, bezprzewodową ładowarkę oraz elektroniczny szyberdach z zasuwaną roletą. Lexus w tej wersji posiada 18-calowe felgi.

Jeśli zaś chodzi o wszelkiego rodzaju systemy mające wpływ na bezpieczeństwo i wspomagające kierowcę, auto oferuje m.in. pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System+2.5, aktywny tempomat, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, a także kamerę cofania czy system monitorowania martwego pola.

Toyota założyła Klub Rekordowych przebiegów

Samochody Toyoty, marki, do której należy Lexus, z reguły mają opinię niezawodnych i długowiecznych. W celu uhonorowania aut z dużymi przebiegami marka postanowiła stworzyć Klub Rekordowych Przebiegów. Ma on zrzeszać właścicieli długowiecznych samochodów japońskiego producenta. Mogą dołączyć do niego właściciele wszystkich modeli Toyoty, które przejechały minimum 200 tys. kilometrów. Posiadacze Lexusa póki co nie mogą do niego dołączyć. Niewykluczone jednak, że za sprawą takich aut jak "polski" ES w przyszłości ulegnie to zmianie.