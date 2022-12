Jest rekord. Przejechał Toyotą Avensis prawie milion kilometrów

Krzysztof Mocek Samochody używane

Klub Rekordowych Przebiegów to zorganizowana przez Toyotę inicjatywa zrzeszająca właścicieli długowiecznych samochodów producenta. W ciągu czterech miesięcy istnienia Klubu dołączyło do niego 4025 aut. Rekordzistą jest Toyota Avensis z 2005 roku, której przebieg zbliża się do miliona kilometrów.

Zdjęcie Toyota Avensis / materiały prasowe