Kuba Wojewódzki pokazał się w nowym Ferrari! A może nie takim nowym?

Wiadomości Kuba Wojewódzki pokazał, jakie auta ma w garażu. Robią wrażenie

Niewątpliwie częścią wizerunku Kuby Wojewódzkiego, są publikowane przez niego co jakiś czas zdjęcia, na których widzimy o przy kolejnym samochodzie marzeń. Czy właśnie zafundował sobie kolejną niezwykłą zabawkę?

Bynajmniej. Ten egzemplarz Ferrari 488 Pista Spider już wcześniej widzieliśmy, na zdjęciu przedstawiającym garaż Wojewódzkiego (tak przynajmniej sugerował sam celebryta). Jak jednak pisaliśmy wtedy, samochody te niekoniecznie należą do niego, choć rzeczywiście może cieszyć się przyjemnością z użytkowania ich (szczegóły w artykule obok).



Wracając jeszcze do samego samochodu. Ferrari 488 Pista Spider zostało zaprezentowane na targach w Paryżu w 2018 roku. Auto napędzane jest podwójnie doładowanym silnikiem V8 o pojemności 3,9 l i mocy 720 KM. Przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 2,85 s, a do 200 km/h w zawrotne 8 s. Prędkość maksymalna wynosi 340 km/h.

Reklama

Ferrari 488 Pista Spider 1 / 8 . Źródło: udostępnij

***