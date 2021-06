Kuba Wojewódzki pokazał, jakie auta ma w garażu. Robią wrażenie

Wojewódzki znany jest z zamiłowania do bardzo drogich, bardzo szybkich i bardzo ekskluzywnych samochodów. Mimo to kolekcja stojąca w garażu robi wrażenie.

W niektórych samochodach widocznych na zdjęciu można było wielokrotnie zobaczyć Kubę Wojewódzkiego, więc ich obecność nie robi aż tak dużego wrażenia. Chociaż z drugiej strony robi, ponieważ co innego mieć jedno takie auto, a co innego dostęp do małej kolekcji.

Patrząc od lewej strony na pierwszym miejscu stoi Porsche 911 GT2 z pakietem Weissach. Cena tego 700-konnego potwora zaczynała się od 1,4 mln zł. Podobne pieniądze trzeba było przygotować, decydując się na kolejne auto, czyli Ferrari 488 Pista. Włoski supersamochód napędzany jest podwójnie doładowanym V8 o mocy 720 KM.



Dalej mamy propozycję o wiele bardziej komfortową, czyli Bentleya Continentala GT w wersji W12. Dwunastocylindrowy silnik z dwiema turbosprężarkami generuje 635 KM. Cena także grubo powyżej miliona złotych. Jedynym SUVem w garażu jest Lamborghini Urus, 650 KM czyni z niego najbardziej sportowego SUVa na świecie, co chyba usprawiedliwia cenę przekraczającą 1,2 mln zł.



Na końcu stoi sobie auto zupełnie niepozorne w tym zestawieniu. Porsche 911 poprzedniej generacji, prawdopodobnie w którejś z "bazowych" odmian.

Kwestią wiecznie niedopowiedzianą pozostaje to, czy faktycznie wszystkie te auta należą do Kuby Wojewódzkiego. Nie jest tajemnicą, że istnieje coś takiego jak wynajem długoterminowy ekskluzywnych aut, a także klub, którego członkowie wymieniają się takimi samochodami.



