Kiedyś należał do dilera narkotyków, teraz służy w policji

Chevrolet Corvette C7 Z06 to sportowy model amerykańskiego producenta, który zadebiutował w 2014 roku. Przez jakiś czas był to nawet najszybszy model Chevroleta, jaki kiedykolwiek powstał. Nie dziwi zatem, że gdy amerykańskiej policji udało się przejąć jeden z egzemplarzy tego wyjątkowego pojazdu od groźnego dilera narkotyków, postanowiono go wykorzystać jako swoisty baner reklamowy.

Pochodzący z 2017 roku pojazd, seryjnie wyposażony w 642-konny silnik V8 o pojemności 6,2-litra, został precyzyjnie oklejony w barwy Urzędu Szeryfa Hrabstwa Escambia. Supersamochód otrzymał także LED-owe światła policyjne, które zostały wmontowane w okolice przedniego grilla, tylnej szyby, progów i masywnych wlotów powietrza. Nie zapomniano także o sygnalizatorze dźwiękowym.

Z poszanowaniem podatników

Co ważne - funkcjonariusze podkreślają, że wszystkie modyfikacje zostały opłacone z policyjnej kieszeni. Informacja ta była istotna, ponieważ w komentarzach na serwisach społecznościowych szybko zarzucono policjantom nieuzasadnione dysponowanie pieniędzmi podatników.

Chociaż nowy radiowóz wygląda niczym wyciągnięty z gry Need for Speed: Hot Pursuit, nie będzie on służył do ścigania przestępców. Biuro szeryfa zdecydowało się wykorzystać charakterystyczny pojazd do celów promocyjnych i reklamowych. Wyjątkowa "Vette" będzie wystawiana na festynach i imprezach policyjnych w celu przyciągnięcia nowych rekrutów.

