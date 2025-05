Parkingi pod Lidlem czy Biedronką. Jakie zasady tam obowiązują?

Przed nami majówka, co oznacza wzmożony ruch na parkingach pod sklepami takimi jak Lidl, Biedronka czy Kaufland. Więcej aut to potencjalnie więcej sytuacji, w których w najlepszym razie może dojść do stłuczki. Warto więc wiedzieć, jakie zasady pierwszeństwa obowiązują na parkingach marketów oraz kto może interweniować w razie kolizji.