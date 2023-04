Jedyna taka karetka w Polsce. Ma napęd 4x4 i wymaga prawa jazdy na ciężarówkę

Nowy ambulans kontenerowy z napędem 4x4 to pierwszy taki pojazd w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Karetka trafiła do stacji pogotowia w Kobiernicach, gdzie będzie wykorzystywana głownie w trudnym górskim terenie.

Jedyny taki ambulans w Polsce

Pojazd to całkowita nowość na Podbeskidziu. Dzięki kontenerowej zabudowie, lekarze ratujący życie pacjenta mają o wiele więcej miejsca, a zastosowanie centralnie umieszczonych noszy elektryczno-hydraulicznych, mają dostęp do chorego z dowolnej strony. To spore ułatwienie dla ratowników - dotychczas wszystkie karetki były bowiem jednobryłowe.

Pierwsza w Polsce karetka kontenerowa

Napęd 4x4 i pneumatyczne zawieszenie

Ambulans, który kosztował 925 tys. zł powstał na bazie pojazdu marki Mercedes-Benz Sprinter. Pojazd posiada napęd na obie osie, dzięki czemu jest w stanie sprostać nawet trudno dostępnym drogą. Załodze pomaga również pneumatyczne zawieszenie - przy otwarciu tylnych drzwi nosze z chorym obniżają się.

Co ciekawe - masa auta przekracza 3,5 tony więc wymaga od ratowników prawa jazdy kategorii C.

Chodzi o komfort pracy lekarzy

Jak podkreślił zastępca dyrektora bielskiego pogotowia lekarz Marek Frymorgen:

Komfort pracy w XXI w. powinien dotyczyć również placówek medycznych na kółkach. W tej karetce możemy poruszać się w sposób nieskrępowany.

Karetkę kupiono ze środków własnych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

