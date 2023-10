Jesienią 2023 roku, właściciele najnowszych modeli iPhone 15 zaczęli zgłaszać problem, który występuje po korzystaniu z bezprzewodowych systemów ładowania dostępnych w niektórych modelach samochodów BMW i Toyotach Suprach. Problem dotyczy funkcji Near-Field Communication (NFC) urządzeń, która jest tymczasowo dezaktywowana po procesie ładowania, co uniemożliwia korzystanie z Apple Pay i innych funkcji zależnych od NFC.

iPhone 15: problematyczne Ładowarki

Zgłoszenia problemu zaczęły pojawiać się na forach dyskusyjnych i portalach społecznościowych. Użytkownicy donosili o błędach związanych z Apple Pay po korzystaniu z ładowarek bezprzewodowych w swoich samochodach. W niektórych przypadkach, iPhone przechodził w tryb odzyskiwania danych z białym ekranem i nie było możliwości przywrócenia funkcjonalności NFC bez wizyty w serwisie Apple. BMW i Toyota zdają się być jedynymi producentami samochodów, które wpadły w ten problem, co sugeruje, że może to być związane z konkretnym typem ładowarki bezprzewodowej używanym w tych modelach. Warto dodać, że Supra jest konstrukcyjnie powiązana z BMW, co może zdradzać, dlaczego akurat ten model Toyoty jest dotknięty omawianym problemem.