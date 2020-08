Dobrze się jeździ na darmowym paliwie. Senatorowie o tym wiedzą

​Wydaje ci się, że twoje auto dużo pali? Powinieneś się cieszyć, że nie jesteś... senatorem. Jeśli wierzyć oficjalnym sprawozdaniom, niektórzy z nich wydają na paliwo prawie 3 tys. zł miesięcznie! Wielu Polaków zarabia mniej...

Ciekawostki Jakimi autami jeżdżą ministrowie? Zaglądamy do ich garaży

Dziennikarze "Faktu" prześledzili sprawozdania z wydatków biur senatorskich po pierwszych dwóch miesiącach nowej kadencji (listopad i grudzień 2019 - przyp. red.). Okazuje się, że wydatki na paliwo pochłaniają ogromne kwoty z państwowej kasy, mimo że parlamentarzyści uprawnieni są np. do bezpłatnych przejazdów PKP w pierwszej lub drugiej klasie.

W dziesiątce "najrozrzutniejszych" senatorów, którzy w dwa miesiące wyjeździli paliwo za więcej niż 5 tys. zł, znaleźli się m.in: Margareta Budner z PiS (5135,99 zł), Leszek Czarnobaj z PO (5683,44 zł), Robert Dowhan z PO - 5850,60 zł , Sławomir Rybicki z PO (5850,50 zł) czy Dorota Tobiszowska z PiS - 5850,50 zł. Z zestawienia wynika, że rekordziści wydają na paliwo blisko 3 tys. zł miesięcznie.



Jednym z ich jest senator PO - Robert Dowhan - który w dwa miesiące wydał na paliwo do prywatnych samochodów 5,8 tys. zł. To kwota pozwalająca na zakup blisko 1300 litrów benzyny lub oleju napędowego. Biorąc pod uwagę średnie zużycie paliwa na poziomie 8,5 l, oznacza to, że parlamentarzysta przejechał ponad 15 tys. km, czyli 7,5 tys. km miesięcznie. Rocznie dałoby to 90 tys. km. Tyle przejeżdżają osoby, które zarabiają na życie jeżdżeniem samochodem...



"Mieszkam w Zielonej Górze, 500 km do Warszawy w jedną stronę trzeba jakoś pokonać. Nie zawsze lata się samolotem. A jeśli chodzi o taksówki, to raz czy dwa zdarzyło nam się taksówką wracać po odwołaniu samolotu czy jak byliśmy na obchodach w Gdańsku - tłumaczy Faktowi Dowhan. W tym miejscu warto dodać, że na taksówki senator wydał w tym czasie 1858 zł... Poziom wydatków senatora, którego majątek szacowany jest na kilka milionów złotych, w pewnym stopniu wyjaśniać może fakt, że na co dzień korzysta on z benzynowego Mercerdesa E350 rocznik 2012.



Podobnie jest w przypadku innego senatora PO - Sławiomira Rybickiego. Z najnowszego złożonego przez parlamentarzystę oświadczenia majątkowego wynika, że posiada on prywatnie dwa samochody: Infiniti FX50 (rocznik 2007) i Mitsubishi Outlander (2006) oraz - na zasadzie wynajmu długoterminowego - korzysta z Alfy Romeo Stelvio (rocznik 2018).



Rekordzistka z PiSu - senator Dorota Tobiszowska - wg oświadczenia majątkowego złożonego z końcem ubiegłego roku, korzysta z dwóch samochodów: Volkswagena Passata rocznik 2007 i Suzuki SX-4 z roku 2014.



