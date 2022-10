Co stanie się, gdy dasz artyście pędzel i kawałek karoserii Porsche?

Porsche Centrum Warszawa Okęcie, należące do grupy Porsche Inter Auto, nawiązało współpracę z największym domem aukcyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej DESA Unicum. Do wspólnego projektu Porsche Inter Art zaproszono trzech polskich artystów, którzy w zaciszu swoich pracowni stworzyli unikalne dzieła sztuki na wybranych przez siebie elementach nadwozia modeli Porsche. Efekty współpracy będzie można zobaczyć podczas wystawy w salonie na warszawskim Okęciu w dniach 17-18 października, a 3 listopada wylicytować powstałe prace na aukcji "Sztuka Ulicy" w Desa Unicum.

Dla wielu fanów motoryzacji samochody marki Porsche to niezaprzeczalne dzieła sztuki. Połączenie ich z oryginalną twórczością wszechstronnie uzdolnionych artystów to prawdziwa gratka dla miłośników niemieckiej marki. Do inicjatywy zaproszono uznanych, odważnych twórców, którzy działają w różnych obszarach, m.in. graffiti, malarstwo, mural, rzeźba, czy projektowanie graficzne.

Do dyspozycji artystów oddano modele: klasyczne 964, legendarne 911, sportowe 718 Cayman i elektrycznego Taycana. Każdy z nich wybrał po trzy elementy nadwozia samochodu, które posłużą stworzeniu autorskich projektów artystycznych. Wśród nich znajdują się m.in. drzwi, maski, błotniki i pokrywy bagażników.

Twórcy, którzy podjęli się tego wyzwania to Cekas (Łukasz Berger), Proembrion (Krzysztof Syruć) i Chazme 718 (Daniel Kaliński). Każdy z nich reprezentuje odmienny styl i charakteryzuje się nieco innym spojrzeniem na sztukę, co daje gwarancję, że projekty, które powstały w ich pracowniach są unikalne i zupełnie do siebie niepodobne. W doborze artystów uczestniczyli przedstawiciele Porsche Inter Auto oraz eksperci z domu aukcyjnego DESA Unicum.

- Porsche to "love brand" szczególnie mocno związany ze światem sztuki. Wiemy to nie od dziś, dlatego nasz salon od lat angażuje się w nietypowe projekty, zapraszając do współpracy utalentowanych artystów. Tym razem z domem aukcyjnym DESA Unicum wytypowaliśmy twórców, którzy poprzez swoje dzieła w niebanalny sposób potrafią opowiedzieć fascynujące historie. Z niecierpliwością czekamy na ich finał i cieszymy się, że będziemy ich częścią - mówi Joanna Ogórek, Head of Marketing grupy Porsche Inter Auto.

Porsche Inter Art to kolejna niestandardowa współpraca salonu Porsche Centrum Warszawa Okęcie należącego do grupy Porsche Inter Auto, w ramach której motoryzacja łączy się z innymi, często nieoczywistymi obszarami związanymi ze sztuką, muzyką, designem czy sportem.

Sztuka nieoczywistych połączeń

DESA Unicum to najstarszy i największy dom aukcyjny w Polsce, lider w sprzedaży dzieł sztuki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Rocznie organizuje ponad 200 aukcji stacjonarnych oraz online, co roku ustanawiając nowe rekordy aukcyjne dla polskiego rynku sztuki. Współpraca z tak doświadczonym partnerem gwarantuje najwyższą jakość realizowanych projektów.

- "Sztuka ulicy" to szczególny projekt DESA Unicum, w ramach którego przekraczamy standardowe ramy aukcji, prezentując niezwykłe i odważne prace. Współpraca z marką Porsche jest tego najlepszym przykładem - po raz pierwszy przedmiotem licytacji będą części samochodowe, które za sprawą czołowych polskich artystów tworzących w nurcie urban artu, stały się unikatowymi obiektami sztuki współczesnej balansującymi na granicy malarstwa, rzeźby i instalacji - mówi Joanna Wolan, koordynatorka projektu po stronie DESA Unicum.

Efekty tego nieoczywistego połączenia będzie można zobaczyć w dniach 17-18 października podczas wystawy zaaranżowanej w salonie Porsche Centrum Warszawa Okęcie przy ul. Sekundowej 1b w Warszawie. Od 25 października do 3 listopada stworzone przez artystów obiekty podziwiać będzie można w siedzibie domu aukcyjnego DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A w Warszawie, gdzie staną się częścią wystawy przedaukcyjnej "Sztuka Ulicy". Aukcja, podczas której będzie można wylicytować dzieła odbędzie się 3 listopada o godz. 19:00.