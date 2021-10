Bentley Continental GT Speed w spektakularnym filmie

Premiery Bentley Continental GT Speed Convertible - idealny pomysł na lato

Na potrzeby wydarzenia firma zaadaptowała opuszczoną bazę lotniczą NATO Comiso Air Station. Powstał w niej specjalny tor w stylu Gymkhana, umożliwiający zademonstrowanie osiągów najszybszego samochodu marki. Bentley Continental GT Speed napędzany jest 6-litrowym silnikiem W12 o mocy 659 KM. Przyspiesza do 100 km/h w 3,6 s i może jechać nawet 335 km/h.

Materiał został nakręcony przez wielokrotnie nagradzanego producenta filmów motoryzacyjnych Davida Hale’a, wspieranego przez doświadczonych pilotów dronów oraz kamerzystę i fotografa Marka Fagelsona.

- Kiedy nasz zespół odkrył Comiso Air Station, wiedzieliśmy, że premiera GT Speed musi się odbyć właśnie tam. Driftujący żółty Continental na płycie opuszczonej bazy lotniczej to doświadczenie, które zostanie z nami na dłużej, ale dzięki niemu udało nam się pokazać jak dynamiczny jest najlepszy ground tourer na świecie - mówi Mike Sayer, Szef Działu Komunikacji Bentley Motors.

Zdjęcie Bentley Continental GT Speed /

Najnowsza generacja Continentala GT Speed to pierwszy samochód marki, w którym zastosowano elektroniczny tylny mechanizm różnicowy (eLSD). Aby zapewnić lepszą przyczepność w niekorzystnych warunkach drogowych oraz zwiększoną stabilność w zakrętach, został on dostrojony do systemu kontroli trakcji. Przy niskich i średnich prędkościach tylne koła GT Speed są kierowane w przeciwnym kierunku do przednich, co zauważalnie zwiększa zwinność i sterowność pojazdu. Z kolei przy dużych prędkościach tylne koła skręcają w tym samym kierunku, co koła przednie, poprawiając tym samym stabilność jazdy.

Zdjęcie Bentley Continental GT Speed /

"Continental Drift" prezentuje GT Speeda jako jednego z najszybszych i najbardziej dynamicznych grand tourerów na świecie. W filmie pojawia się także R-Type Continental z 1952 roku, samochód z kolekcji Bentley Heritage, który w swoim czasie był najszybszym czteromiejscowym samochodem na świecie. Design R-Type Continentala był również inspiracją dla GT Speed.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bentley Continental GT Speed