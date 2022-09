Aston Martin DB5 z "Nie czas umierać" wystawiony na aukcję

Jeździć autem Jamesa Bonda? Marzenie. Teraz może się ziścić. Trzeba tylko mieć odpowiednio gruby portfel.

Aston Martin DB5 na aukcji

Dom akcyjny Christie's przeprowadzi dwuczęściową aukcję zorganizowaną z okazji 60-lecia wypuszczenia na ekrany pierwszego filmu o przygodach Agenta 007. Pierwsza część aukcji "na żywo" odbyła się dziś, 28 września, druga zaś odbędzie się za tydzień, 5 października, w formie ogólnodostępnej aukcji on-line.

Wśród wielu pamiątek związanych z filmami o Agencie 007, które trafią wówczas pod młotek, wyróżnia się ta jedna - Aston Martin DB5. Jest to jedno z ośmiu aut, które wykorzystane było do kręcenia scen kaskaderskich w filmie "Nie czas umierać", gdzie w rolę Jamesa Bonda wcielił się Daniel Craig.

Szacowana cena, jaką auto może osiągnąć na aukcji, to od 1,5 do 2 mln funtów, co przy aktualnym kursie daje między 7,982 a 10,642 mln zł. Samochód tylko z zewnątrz wygląda jak klasyczne DB5. W istocie został przygotowany do wykonywania numerów kaskaderskich. Zakres modyfikacji owiany jest tajemnicą.

Aston Martin na cele charytatywne

Dochód z całej aukcji zostanie przekazany na cele charytatywne. Wśród przedmiotów wystawionych na licytacje można znaleźć także stroje noszone przez aktorów. Na przykład za kostium, w którym Daniel Craig występuje w ostatnich scenach filmu, dom aukcyjny przewiduje uzyskać od 15 do 20 tys. funtów.

W sumie na aukcji znajduje się ok. 60 przedmiotów. Są wśród nich także inne pojazdy, zegarki i kostiumy. Z pojazdów będzie można wylicytować np. Land Rovera Defendera 110, który również brał udział w scenach kaskaderskich, czy motocykl Triumph Scrambler 1200 XE. Oczekiwana cena samochodu pierwszego to między 300 a 500 tys. funtów, a motocykla - między 20 a 30 tys. Data samej aukcji nie jest przypadkowa - właśnie 5 października 1962 roku odbyła się premiera "Doktora No" - pierwszej części z cyklu filmów o przygodach Jamesa Bonda.

