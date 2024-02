Wiemy, ile kosztuje Renault Rafale. Bez 200 tys. zł nawet nie idź do salonu

Spis treści: 01 Nowe Renault Rafale. Kawał modnego SUV-a

02 Nowe Renault Rafale. Cyfrowy kokpit i dużo przestrzeni

03 Nowe Renault Rafale. Pod maską pracuje mała hybryda

04 Nowe Renault Rafale. Ceny i wersje w Polsce

05 Nowe Renault Rafale. Mocniejsza wersja pod koniec roku

Jeżeli Arkana była strzałem w dziesiątkę, to czy większy SUV coupe też świetnie sobie poradzi? Niebawem się o tym przekonamy, bowiem Renault Rafale właśnie wjeżdża na rynek. Nowy model w gamie francuskiego producenta to duży reprezentant segmentu D, określany mianem auta “prestiżowego". Co o nim wiemy?

Nowe Renault Rafale. Kawał modnego SUV-a

Renault Rafale ma 4710 mm długości, 1866 mm szerokości i 1613 mm wysokości, a rozstaw osi z kolei wynosi 2738 mm. To 5-miejscowy SUV coupe, którego usportowiona sylwetka przyciąga spojrzenie i może się podobać. Z pewnością będzie budzić ciekawość, bowiem nowy model znacząco różni się od aut, które producent pokazywał nam przez ostatnie lata. Rafale ma duży grill, pionowe światła do jazdy dziennej, 20-calowe koła, a także nisko opadającą linię dachu.

Zdjęcie Początkowo Renault Rafale będzie oferowane z 200-konnym układem hybrydowym.

Nowe Renault Rafale. Cyfrowy kokpit i dużo przestrzeni

Podobnie jak reszta nowych SUV-ów producenta, nowe Renault Rafale jest wyposażone w dwa ekrany o wysokiej rozdzielczości - wskaźnik cyfrowych zegarów o przekątnej 12,3-cala oraz 12-calowy ekran systemu multimedialnego. Ponadto kierowca ma do dyspozycji wyświetlacz HUD na przedniej szybie o przekątnej 9,3-cala. System multimedialny otrzymał nowy interfejs graficzny i współpracuje z aplikacjami Google. Chcąc skorzystać z asystenta głosowego czy nawigacji Google, nie potrzeba więc telefonu - najważniejsze funkcje są już wbudowane. Niemniej, najnowszy system openR link obsługuje bezprzewodowo Apple CarPlay oraz Android Auto.

Zdjęcie W miejscu zegarów znajduje się 12,3-calowy wyświetlacz.

Nowe Renault Rafale. Pod maską pracuje mała hybryda

Podobnie jak 7-miejscowy Espace, również Rafale będzie oferowane z hybrydowym układem hybrydowym, którego sercem jest 3-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,2-litra. Sam “benzyniak" generuje moc 130 KM i 205 Nm momentu obrotowego, jednak z pomocą elektrycznego silnika (70 KM i 205 Nm), łączna moc układu wynosi 200 KM. W efekcie czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h wynosi 8,9 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 180 km/h.

Samochód domyślnie wyjeżdża na kołach 20-calowych z oponami w rozmiarze 245/45 i jest wyposażony w tarczowe hamulce wentylowane z przodu (350 mm) i tarczowe pełne z tyłu (330 mm). Maksymalna masa przyczepy bez hamulca wynosi 750 kg i 1500 kg w przypadku przyczepy z hamulcem.

Zdjęcie Renault Rafale właśnie wjeżdża na rynek. Ceny zaczynają się od 200 tys. złotych

Nowe Renault Rafale. Ceny i wersje w Polsce

Nowe Renault Rafale debiutuje na polskim rynku w dwóch wersjach wyposażenia - techno oraz esprit Alpine. Obydwa warianty występują wyłącznie z 200-konnym napędem hybrydowym. Zgodnie z informacjami w konfiguratorze, ceny zaczynają się od 199 900 zł za odmianę "techno" oraz od 210 900 zł za usportowiony wariant "esprit Alpine". Nowy SUV swoje kosztuje, jednak już w standardzie jest bogato wyposażony. Na liście wyposażenia standardowego podstawowej wersji techno znajdziemy m.in.:

światła przednie full LED Adaptive vision +

automatyczna klimatyzacja 2-strefowa

rozbudowany system openR link z usługami Google

zespół zegarów i wskaźników z 12,3-calowym ekranem

czujniki parkowania z kamerą cofania

20-calowe felgi Sonic

system 4Control advanced

Zdjęcie Renault Rafale ma 4710 mm długości, 1866 mm szerokości i 1613 mm wysokości, a rozstaw osi z kolei wynosi 2738 mm.

Od października br. cena zmniejszy się do 192 900 zł, a system tylnej osi skrętnej (4Control) będzie dostępny jako opcja. Z kolei usportowiona odmiana esprit Alpine, inspirowana osiągnięciami i barwami zespołu Alpine F1 Team, jest dodatkowo wyposażona w m.in pakiety stylistyczny nadwozia i wnętrza oraz elektrycznie otwieraną klapę bagażnika

Nowe Renault Rafale. Mocniejsza wersja pod koniec roku

Pod koniec roku gama modelu Rafale zostanie wzbogacona o sportową wersję Rafale E-Tech 4x4 300 o mocy 300 KM. Ten wariant będzie wyposażony w dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi i będzie korzystać ze specjalnych ustawień podwozia.

Zdjęcie Pod koniec roku gama modelowa powiększy się o 300-konny wariant z napędem na wszystkie koła