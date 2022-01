Volkswagen ID.5 - czym różni się od ID.4?

Volkswagen ID.5 to zupełnie nowy model w gamie producenta, choć pod wieloma względami jest bardzo znajomy. Nikt nie ukrywa, że to niejako ID.4 w wersji coupe, ale nie tylko ukształtowaniem tylnej części nadwozia (opadającą linią dachu, pochyloną tylną szybą oraz klapą bagażnika zakończoną spojlerem) różnią się te modele. Inny jest także przedni zderzak, który w ID.5 zaprojektowano tak, aby podkreślał jego dynamiczny charakter.

Kilka nowości znajdziemy także we wnętrzu. Pierwszym co rzuca się w oczy, jest wykończenie górnej części deski rozdzielczej ekologiczną skórą z kontrastowymi przeszyciami - zabieg kojarzący się raczej z autami luksusowymi, niż o sportowym charakterze. ID.5 otrzymało także najnowszą wersję (3.0) oprogramowania. Zapewnia ono między innymi płynniejszą obsługę systemu multimedialnego, jego stabilniejsze działanie, a także daje dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak proste gry (przydatne, kiedy nudzimy się czekając na ładowarce). Pozwala też na korzystanie z nieco mocniejszego prądu podczas ładowania niż w starszych wersjach - teraz to 135 kWh.



Reklama

Zdjęcie Volkswagen ID.5 / INTERIA.PL

Pod względem praktyczności ID.5 nie ustępuje właściwie modelowi ID.4. Opadająca linia dachu zabiera co prawda odrobinę miejsca nad głowami podróżnych z tyłu, ale nadal dorosłe osoby (mające ponad 180 cm wzrostu) nie będą narzekały na brak przestrzeni. Z kolei bagażnik oferuje 549 l, więc jest o całe 2 l... większy, niż w ID.4.



Volkswagen ID.5 - silniki oraz ceny

Volkswagen ID.5 debiutuje na polskim rynku tylko z jedną, największą baterią, oferującą 82 kWh pojemności (brutto). Zapewnia ona zasięg nawet 521 km. Do wyboru są natomiast trzy wersje silnikowe:



174 KM - 209 690 zł

204 KM - 216 390 zł

299 KM (GTX) - 243 590 zł

Dwie pierwsze mają napędzaną tylko tylne koła, natomiast topowe GTX korzysta z dodatkowego silnika przy przedniej osi. Ta wersja przyspiesza do 100 km/h w 6,3 s i ma prędkość maksymalną podniesioną do 180 km/h (pozostałe 160 km/h).



Volkswagen ID.5 po raz pierwszy w Polsce 1 / 14 Volkswagen ID.5 Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Volkswagen przyjmuje już zamówienia na ID.5. Pierwsze egzemplarze modelu pojawią się w salonach na początku drugiego kwartału.