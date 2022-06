Toyota najpopularniejszą marką aut w Polsce. Konkurencja została w tyle

Spis treści: 01 Toyota Corolla przodownikiem sprzedaży

Toyota Corolla przodownikiem sprzedaży

W maju wśród dziesięciu najczęściej rejestrowanych modeli aut osobowych w Polsce aż cztery to Toyoty. Dwie z nich znalazły się na pierwszych stopniach podium. Zwycięzca rankingu, Toyota Corolla, została zarejestrowana w liczbie 1534 egzemplarzy. Drugi model japońskiej marki - C-HR - osiągnął poziom 1393 rejestracji.

Trzecie miejsce w rankingu zajęła Kia Sportage z wynikiem 1198 aut. Azjatyckie marki w ogóle cieszą się powodzeniem wśród polskich kierowców - zaledwie dwa modele w rankingu 10 najchętniej kupowanych należą do producentów spoza tego kontynentu.

Corolla przoduje również w okresie ostatnich pięciu miesięcy z wynikiem blisko 9 tys. zarejestrowanych egzemplarzy.

Toyota najpopularniejsza dla osób prywatnych

Japońska marka pozostaje najczęstszym wyborem zarówno klientów indywidualnych, jak i flotowych, przodując zarówno w maju jak i od początku roku. Najczęściej wybieranym autem przez osoby prywatne w maju była Toyota C-HR (504 egzemplarze). Na kolejno drugim i trzecim stopniu podium znalazły się Kia Sportage (451 egz.) i Toyota RAV4 (449 egz.). W pierwszej dziesiątce rankingu dopiero ostatnie miejsce zajmuje auto, które nie jest SUV-em ani crossoverem - Fiat 500. Wyraźnie obrazuje to kierunek, w jakim podążają dzisiaj kierowcy.

W okresie styczeń - maj najczęściej rejestrowanym przez klientów indywidualnych samochodem była Kia Sportage z wynikiem 2 289 sztuk. Za nią znalazły się Toyota Yaris (2 226 egz.) oraz Dacia Duster (1988 egz). Połowa modeli w pierwszej dziesiątce należy do japońskiego producenta. Ciekawostką jest pojawienie się w czołówce zestawienia dwóch modeli Dacii.

Toyota najczęstszym wyborem firm

Wśród modeli rejestrowanych przez firmy, Toyota zajęła cztery lokaty w pierwszej dziesiątce. Największą popularnością cieszyła się natomiast Corolla i C-HR z wynikami kolejno 1 361 i 889 egzemplarzy. Trzecie miejsce zajął Hyundai i30 (776 egz.). Od stycznia do maja modele Toyoty również zajęły dwa pierwsze miejsca, jednakże za Corollą (7 646 egz.) znalazła się tym razem RAV 4 (3 349 egz.). Podium również w tym rankingu zamyka Hyundai i30 (3 113 sztuk).

Renault dominuje wśród małych dostawczaków

Najczęściej rejestrowanymi autami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony jest Renault. Za francuską marką znajdują się Iveco oraz Ford. Zarówno w maju, jak i całym dotychczasowym roku 2022, najchętniej rejestrowane były kolejno Renault Master, Iveco Daily oraz Mercedes-Benz Sprinter.

Toyota ucieka, goni ją peleton

W ostatnim miesiącu zarejestrowano prawie 6,5 tys. samochodów japońskiego producenta, co stanowi prawie dwukrotność pojazdów drugiej marki w rankingu - Volkswagena. Nieznacznie niżej znalazła się Kia i to ona zamyka podium. Od początku roku Toyota zaliczyła wzrost do 16,7% udziałów w polskim rynku aut.

W ujęciu całościowym najchętniej rejestrowanymi samochodami, były modele Toyoty, które od początku roku trafiły do klientów w liczbie 33 234. Na drugim miejscu i z niższym o połowę wynikiem znalazła się Kia (15 524 egzemplarze). Trzecia lokata przypadła natomiast Skodzie (13 386 aut).

Maj kolejnym miesiącem ze spadkiem

Maj był jedenastym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spadek sprzedaży. Jak wynika z danych CEPiK, liczba aut osobowych i dostawczych do 3,5 tony zarejestrowanych w maju wyniosła 41 199, czyli o 12,81% mniej niż w roku poprzednim i zarazem o 3,61% więcej niż w kwietniu 2022 r. Przyczyn należy doszukiwać się w problemach z dostępnością komponentów, rosnącymi cenami paliw, stopami procentowymi oraz inwazją Rosji na Ukrainę.

