Sieć stacji tankowania wodoru w Polsce jest budowana przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK pod marką NESO. Nazwa pochodzi od pierwszych liter "Nie Emituję Spalin, Oczyszczam".

Dwie stacje tankowania wodoru już działają

Pierwsza ze stacji została uruchomiona w Warszawie, druga - w Rybniku. Obie przeznaczone są głównie do tankowania autobusów komunikacji miejskiej, ale są również ogólnodostępne, co oznacza, że zatankować może każdy użytkownik samochodu na wodór.

Z okazji uruchomienia drugiej stacji Toyota przygotowała ofertę specjalną na wodorowy model Mirai. Ostatnie egzemplarze z rocznika 2022 w wersji Executive dostępne są od 284 900 zł lub w leasingu od 2963 zł netto miesięcznie. To 50 tys. zł mniej niż wynosi cena standardowa.

Toyota Mirai w nowej, niższej cenie

Toyota Mirai posiada trzy zbiorniki wodoru, których napełnienie trwa 5 minut. Gaz przechowywany jest pod ciśnieniem 700 barów i zasila ogniwa paliwowe, które produkują prąd. Energia elektryczna trafia do silnika, który napędza samochód. Efektem reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwach paliwowych jest wyłącznie czysta woda.

Średnie zużycie wodoru wg WLTP w Mirai wynosi od 0,79 kg/100 km, natomiast 1 kg wodoru kosztuje 69 zł. To oznacza, że koszt przejechania 100 km tym autem w Polsce wynosi od 54,50 zł (zakładając realne zużycie gazu na poziomie wyliczonym wg normy WLTP; realnie zwykle jest wyższe). Zasięg samochodu wynosi do 650 km.

Toyota Mirai to jedyne dostępne w Polsce auto osobowe z napędem elektrycznym na wodorowe ogniwa paliwowe. Moc napędzającego Mirai silnika elektrycznego wynosi 182 KM, a moment obrotowy 300 Nm. Pierwsza jazda Toyota Mirai na polskich drogach. Przejedzie 600 km na baku pełnym wodoru

Samochód, który oczyszcza powietrze

Co ciekawe, Toyota Mirai posiada katalityczny filtr wbudowany we wloty powietrza, które jest doprowadzane do ogniw paliwowych, usuwający od 90 do 100% cząstek stałych o średnicy od 0 do 2,5 mikronów z powietrza. Oznacza to, że powietrze opuszczające układ napędowy Mirai jest czystsze niż pobierane z otoczenia. Pokonanie 10 tysięcy km oczyszcza powietrze dla jednej osoby na 1 rok.

Toyota Mirai w wersji Executive posiada 19-calowe felgi, dwustrefową klimatyzację automatyczną, system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym 12,3 cala, nagłośnieniem JBL z 14 głośnikami, interfejsem Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodową ładowarkę telefonu w konsoli centralnej, a także systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy Toyota T-MATE, w tym m.in. system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), układ detekcji przeszkód (ICS), zapobiegający kolizjom podczas manewrów, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) i system adaptacyjnych świateł drogowych (AHS). To właśnie taki samochód, z rocznika 2022 kosztuje dziś 284 900 zł. Ostatnie egzemplarze są gotowe do odbioru u dilerów Toyoty.

Wyposażenie wersji Executive można wzbogacić o pakiet VIP (35 tys. zł), który zawiera m.in. 20-calowe felgi, trzystrefową klimatyzację, tapicerkę ze skóry półanilinowej, wentylowane fotele przednie, wyświetlacz HUD, zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park czy dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą.