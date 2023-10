Spis treści: 01 Rybnik zakupił 20 autobusów NESO. I uruchomił stację tankowania wodoru

Stacja znajduje się ona przy ulicy Budowlanych 6, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca komunikacji miejskiej. To teren dzierżawiony od miasta przez spółkę PAK-PCE Stacje H2, należącą do Grupy Polsat Plus oraz ZE PAK.

Rybnik zakupił 20 autobusów NESO. I uruchomił stację tankowania wodoru

Skąd taka, a nie inna lokalizacja stacji? Otóż Rybnik zdecydował się na zakup wodorowych autobusów NesoBus, również opracowanych w ramach Grupy Polsat Plus.

Stosowna umowa została podpisana w marcu, na jej mocy PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy dostarczył Rybnikowi 20 autobusów zasilanych ogniwami paliwowymi.

Pojazdy są klimatyzowane, wyposażone w ogrzewanie wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia układu napędowego lub pompy ciepła. Każdy autobus mieści co najmniej 86 osób, z czego 32 na miejscach siedzących.

20 autobusów na wodór to nie wszystko

Zakup autobusów był dofinansowany kwotą 45,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Było to jedno z pięciu najwyższych w Polsce dofinansowań przyznanych przez Fundusz w konkursie "Zielony Transport Publiczny".

Rybnik nie zamierza poprzestać na 20 autobusach. W kwietniu miasto złożyło kolejny wniosek, tym razem o dofinansowanie zakupu kolejnych 14 autobusów wodorowych: jedenastu 12-metrowych i trzech - 18-metrowych. Ten zakup miałby być finalizowany w latach 2024-2025.

Jak działa napęd wodorowy?

W autobusach wodorowych instalowane są ogniwa paliwowe. Zachodzi w nich reakcja chemiczna, dzięki której przy wykorzystaniu wodoru, który jest paliwem, generowany jest prąd służący do zasilania silnika elektrycznego napędzającego autobus. Jedynym produktem ubocznym jest czysta woda.

Słowo klucz: zielony wodór

Co równie ważne, dostępny na stacjach Grupy Polsat wodór będzie wodorem zielonym. Powstaje on w procesie elektrolizy. Polega on na tym że, pod wpływem prądu cząsteczki wody rozpadają się na tlen i wodór. Prąd wykorzystywany w tym procesie pochodzi ze źródeł odnawialnych i tylko pod tym warunkiem możemy mówić, że wodór jest zielony.



Ile wodoru zużywa NesoBus?

Zgodnie z danymi technicznymi Nesobus zużywa około 8 kg wodoru na 100 km. Koszt 1 kg wodoru na stacji wynosi 69 zł. Pojemność zbiorników wodoru Nesobusa to 37,5 kg, co zapewnia zasięg na poziomie około 450 kg. Koszt przejechania 100 km wodorowym autobusem wynosi więc około 550 zł.