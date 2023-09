Tesla Model Y znów "pozamiatała" konkurencję w Europie

Spis treści: 01 Jaki samochód cieszył się największą popularnością w Europie?

02 Znaczący wzrost po niezbyt udanym lipcu

03 Tesla Model Y najchętniej kupowanym SUV-em

04 Tesla wybudowała największą stację ładowania Supercharger w Polsce

Jaki samochód cieszył się największą popularnością w Europie?

Według wstępnych danych analitycznej firmy Dataforce, w ciągu minionego miesiąca Tesla sprzedała 19 725 egzemplarzy Modelu Y. Warto jednak zaznaczyć, że dane zebrane z krajów Unii Europejskiej, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii nie są jeszcze pełne. W związku z tym możliwe są jeszcze niewielkie zmiany w rankingu.

Wiceliderem zestawienia jest Volkswagen T-Roc, który znalazł 14 593 nabywców. Podium zamyka Peugeot 208 z wynikiem 14 278 sprzedanych egzemplarzy. Różnica między drugim i trzecim miejscem jest minimalna.

Reklama

Czwarte miejsce zajmuje natomiast Dacia Sandero, która w sierpniu trafiła do klientów w liczbie 13 663 sztuk. Na piątej lokacie ulokował się Volkswagen Golf. Ten kompaktowy model niemieckiego producenta zanotował wynik na poziomie 13 339 samochodów. Zacięta walka toczy się natomiast o szóste miejsce. Tuż za sprzedanym w liczbie 12 592 egzemplarzy Oplem Corsą (oferowanym również pod marką Vauxhall) znajduje się Renault Clio z wynikiem 12 573 sztuk.

Znaczący wzrost po niezbyt udanym lipcu

Dla samej Tesli jest to znaczący skok w porównaniu z poprzednim miesiącem. W lipcu Model Y ulokował się na 17. pozycji pod kątem sprzedaży. Duża zmienność pozycji jest typowa dla tego modelu. W lutym, marcu, maju i czerwcu Tesla Model Y była europejskim liderem sprzedaży, natomiast w styczniu, kwietniu i lipcu nie znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce zestawień.

Wynika to zasad premiowania kwartalnych wyników sprzedaży przez Teslę. Sprzedawcy robią wszystko, by wyśrubować wynik w miesiącach zamykających kwartał, co odbija się na poziomie sprzedaży w pierwszych miesiącach kolejnych kwartałów.

Tesla Model Y najchętniej kupowanym SUV-em

Tesla Model Y była najlepiej sprzedającym się SUV-em w pierwszej połowie tego roku w Europie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy firma Elona Muska sprzedała na Starym Kontynencie 138 152 sztuki tego pojazdu. Oznacza to wzrost o 207 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku. Dla porównania, drugi samochód w zestawieniu, Volkswagen T-Roc, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku sprzedał się w liczbie 104 465 sztuk.

Tesla wybudowała największą stację ładowania Supercharger w Polsce

Tesla cieszy się też popularnością w naszym kraju. Z danych IBRM Samar wynika, że w Polsce od stycznia do końca sierpnia sprzedano ponad 3 tys. aut tego producenta.

W związku z rosnącą popularnością samochodów elektrycznych firma Elona Muska wybudowała największą stację ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Mieści się ona w Ząbkach pod Warszawą. Stacja została zbudowana obok jednego z dwóch salonów Tesli w naszym kraju (drugi jest w Katowicach). Wyposażona jest w 14 ładowarek Supercharger. Według informacji amerykańskiego producenta mogą one ładować z mocą nawet 250 kW.