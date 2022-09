Tąpnięcie w europejskim w rankingu sprzedaży – odwieczny lider spadł z tronu

Peugeot 208, Renault Clio, Opel Corsa, a od pewnego czasu jeszcze Dacia Sandero - to samochody, które najczęściej wybierali Europejczycy, wchodząc do salonów po nowy samochód. Praktyczne, przestronne, ale nie za duże, przydatne na co dzień, ale i wystarczająco komfortowe, by mogły posłużyć podczas dłuższej podróży. Taka jest większość samochodów segmentu B.

I to właśnie segment aut miejskich od lat notował najlepsze wyniki.

W pierwszej połowie ubiegłego roku Europejczycy kupili 1 057 101 aut tego segmentu. Ale już wówczas wyniki wskazywały, że na czele zestawienia może pojawić się inny segment - małe SUV-y i crossovery. Do końca czerwca 2021 r. w Europie sprzedało się ich 1 009 487 szt.

Po pierwszej połowie bieżącego roku, odwieczny lider spadł aż o dwie pozycje.

Miejskie auta nie dość, że musiały uznać przewagę małych SUV-ów i crossoverów, to dodatkowo dały się prześcignąć samochodom tego typu, ale o kompaktowych rozmiarach. Na koniec czerwca 208, Sandero, Corsa i koledzy musieli więc uznać wyższość nie tylko ekipy dowodzonej przez T-Roca, Dustera i Pumę, czyli małych crossoverów i SUV-ów, ale i Tucsona, Sportage i 3008. Małych crossoverów sprzedało się 970 863 szt., kompaktowych - 834 085 szt., a miejskie auta segmentu B osiągnęły rezultat 829 198 szt.

Spadło prawie wszystkim, ale niektórym mniej.

Jak widać, każdy segment zaliczył stratę. O ile jednak małe SUV-y i crossovery straciły tylko 3,8 proc. sprzedaży, a kompaktowe - 4,4 proc., auta segmentu B wybrało o 22 proc. mniej klientów. Auta kompaktowe, typu VW Golf, czy toyota Corolla wybrało o 19 proc. klientów mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, a miejskie maluchy pokroju Fiata 500 - aż 28 proc. mniej. Jedynym segmentem, który zwyżkuje w tegorocznym zestawieniu jest segment średniej wielkości SUV-ów premium, na czele którego stoi Tesla Model Y.

Pocieszeniem dla segmentu aut miejskich są wyniki poszczególnych modeli.

Tu wciąż najlepiej trzyma się Peugeot 208, który sprzedał się w liczbie 111 097 egzemplarzy i Dacia Sandero, którą wybrało 97 626 klientów. Trzeci jest kompaktowy VW Golf z wynikiem 89 684 szt. Czwartą lokatę zgarnął Opel Corsa ze sprzedażą 88 656 szt. Dopiero na kolejnych pozycjach uplasowały się SUV-y i crossovery: VW T-Roc z wynikiem 79 336 szt. i Hyundai Tucson, którego wybrało 78 160 osób.

Zmiany w zestawieniu niekoniecznie wynikają z upodobań klientów.

Trzeba pamiętać o utrudnieniach, z jakimi borykają się producenci. Problem z dostępnością półprzewodników sprawia, że koncerny muszą szczególnie ostrożnie zarządzać zasobami. I jak się można spodziewać - wykorzystują je tam, gdzie mogą najlepiej zarobić. A że na SUV-ach i crossoverach zarabiają lepiej, to nie ma się co dziwić, że właśnie na te auta czeka się krócej i łatwiej jest je kupić. I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić.