Takiego modelu jeszcze nie było. Citroen C4 X z polskimi cenami

Citroen C4 X wypełnia lukę w gamie

Obecnie w salonie Citroena mamy do wyboru model C4 (4,36 m) oraz C5 X (4,8 m). Luka między nimi wydaje się na tyle duża, żeby warto było ją zapełnić jeszcze jednym autem i taką właśnie rolę otrzymał C4 X, mierzący 4,6 m. Auto w teorii jest crossoverem, ale można go opisać jako uterenowionego liftbacka, podobnie jak ma to miejsce w przypadku C5 X.

Silniki i polskie ceny Citroena C4 X

Citroen C4 X debiutuje na polskim rynku w czterech wersjach silnikowych w tym jednej elektrycznej. Ich ceny prezentują się następująco:

1.2 PureTech 100 - 106 600 zł

1.2 PureTech 130 EAT8 - 121 900 zł

1.5 BlueHDi 130 EAT8 - 130 400 zł

EV 136 - 178 200 zł

Gama silnikowa jest więc taka sama jak w C4, z tą tylko różnicą, że mocniejsza wersja benzynowa występuje w C4 X wyłącznie z automatem. Oba modele dzieli różnica 10 tys. zł.

Citroen C4 X - wersje wyposażenia

Nowość Citroena kupimy w czerech wersjach wyposażenia, z tym że bazowa dostępna jest tylko z wersją elektryczną oraz 100-konnym silnikiem (którego z żadnym innym wyposażeniem nie kupimy). Dostępne wersje C4 X to:

Feel - 106 600 zł

kolorowy ekran dotykowy 10 cali

klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

hamulec postojowy elektryczny

czujniki parkowania tylne

Feel Pack - 121 900 zł

kamera cofania

cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy z ekranem 5,5 cala

oświetleniem nastrojowe

klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia

Shine - 131 850 zł

nawigacja z 10-calowym ekranem HD

panoramiczna kamera cofania

czujniki parkowania z przodu

wspornik do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera

szyby tylne przyciemniane

Shine Pack - 136 350 zł

tempomat adaptacyjny

rozpoznawanie znaków drogowych

utrzymanie w pasie ruchu

wykrywanie zmęczenia kierowcy

monitorowanie martwego pola

asystent świateł drogowych

podgrzewane fotele przednie

