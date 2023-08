Sprzedaż samochodów w lipcu. Prawdziwa katastrofa Tesli

Sprzedaż samochodów na świecie zaliczyła w lipcu kolejne przetasowanie. Jak wynika z najnowszych danych zebranych przez firmę analityczną Dataforce, dotychczasowy pretendent do tytułu najlepiej sprzedającego się auta roku 2023, zaliczył sromotny upadek. Mowa o Tesli Model Y.

Tesla Model Y z gigantycznym spadkiem sprzedaży

Elektryczny pojazd amerykańskiego producenta uplasował się na zaledwie 21 miejscu. To gigantyczna zmiana, biorąc pod uwagę, że w poprzednich miesiącach, nierzadko okupował on pierwszą trójkę najchętniej wybieranych modeli. Eksperci zwracają jednak uwagę, że chociaż w lipcu zainteresowanie Teslą było zaskakująco słabe, należąca do Elona Muska marka wciąż notuje niemałe wzrosty ogólnej sprzedaży.

Na prowadzeniu Volkswagen T-Roc

Jaka marka zatem przejęła pałeczkę? Jak wskazują analitycy - Volkswagen - a konkretnie jego niezmiennie popularny model T-Roc. Niewielki ale praktyczny crossover na obecną chwilę wyprzedza Dacię Sandero o 1508 sprzedanych egzemplarzy. Jeśli trend się ten utrzyma (wciąż bowiem spływają dane z niektórych krajów - m.in. Austrii, Danii i Szwecji), ma on realną szansę stać się najlepiej sprzedającym się pojazdem lipca.

Za Volkswagenem i Dacią zaciętą walkę toczą Renault Clio i VW Golf. Obecnie francuski mieszczuch wyprzedza Golfa o 343 sprzedane egzemplarze. Dataforce zwraca także uwagę na zaciętą batalie o dalsze miejsca, gdzie bój toczą Ford Puma oraz Peugeot 208.

W półrocznym zestawieniu wciąż króluje Tesla

W dotychczasowym, ogólnym, półrocznym podsumowaniu na prowadzeniu wciąż jest Tesla Model Y, która wyprzedza Dacię Sandero o 131 582 sprzedanych sztuk. Lipcowy spadek sprzedaży elektryka może jednak skutkować rychłym przetestowaniem na podium.