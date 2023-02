Sprzedaż samochodów w 2023 roku. Szczególne powody do zadowolenia ma jedna marka

Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów w Europie. Zanotowano znaczący wzrost

Sprzedaż samochodów w Europie. Zanotowano znaczący wzrost

Z danych opublikowanych przez ACEA wynika, że w styczniu 2023 roku na rynki europejskie (Unia Europejska, a także takie kraje jak Wielka Brytania, czy Norwegia) dostarczono 911 064 samochody. W porównaniu ze styczniem roku poprzedniego, kiedy sprzedano 822 789 samochodów, jest to wzrost o 10,7 proc. Jeszcze lepsza sytuacja panuje w samej Unii Europejskiej. W minionym miesiącu w krajach wspólnoty zakupiono 760 041 aut. W analogicznym okresie roku poprzedniego były to 682 962 samochody. To zaś oznacza wzrost o 11,3 proc.

Sprzedaż samochodów w Europie. Największy wzrost w... Grecji

Z czterech kluczowych rynków Unii trzy zaliczyły wzrosty w porównaniu ze styczniem poprzedniego roku. Najwyższy z nich zanotowała Hiszpania z wynikiem 64 147 sprzedanych aut (wzrost o 51,4 proc.). We Włoszech sprzedano 128 437 samochodów, co oznacza wzrost o 19 proc. Francja z liczbą 111 939 samochodów zanotowała wzrost o 8,8 proc. Jedynym państwem z wielkiej czwórki, które zaliczyło spadek, były Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów sprzedano w styczniu 179 247 samochodów (wynik o 2,6 proc. gorszy od tego ze stycznia 2022 r.).

Największy wzrost ze wszystkich uwzględnionych w zestawieniu krajów zanotowała jednak Grecja. W styczniu 2023 roku sprzedano tam zaledwie (w porównaniu z wymienionymi wcześniej krajami) 10 532 samochody. To jednak wynik lepszy od tego ze stycznia 2022 roku aż o 90,7 proc. Największy spadek odnotowała Norwegia. Nabywców znalazło zaledwie 1 860 samochodów. W efekcie sprzedaż spadła o 76,6 proc. Jeśli jednak uwzględnimy wyłącznie państwa Unii, okaże się, że najgorsza sytuacja również jest na Półwyspie Skandynawskim, a dokładnie w Szwecji. W minionym miesiącu sprzedano 14 601 samochodów, co oznacza spadek o 26,6 proc.

Na tle krajów Starego Kontynentu sprzedaż samochodów w Polsce ma się całkiem dobrze. W styczniu 2023 roku sprzedano 35 046 aut. Oznacza to, że zanotowano wzrost o 21 proc., co daje 5. miejsce w rankingu krajów z najwyższymi wzrostami sprzedaży.

Sądząc po wzrostach można pomyśleć, że sytuacja na rynku znacząco się poprawia. ACEA przypomina jednak, że wyniki ze stycznia poprzedniego roku były wyjątkowo niskie. To oznacza, że o poprawie na rynku będziemy mogli mówić dopiero za jakiś czas i to pod warunkiem, że tendencja wzrostowa utrzyma się również w kolejnych miesiącach.

Sprzedaż samochodów w Europie. Jakie marki najpopularniejsze?

Marką, na której samochody najczęściej decydowali się Europejczycy był Volkswagen. Niemiecki producent dość mocno "odskoczył" pozostałym producentom. Od znajdującej się na pozycji wicelidera Toyoty dzieli kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Podium zamyka Skoda. Najlepsza dziesiątka zestawienia prezentuje się następująco:

Volkswagen 100 213 sprzedanych egzemplarzy (wzrost w porównaniu ze styczniem 2022 o 16,2 proc.) Toyota 69 978 (wzrost o 12 proc.) Skoda 51 241 (wzrost o 15,9 proc.) Audi 48 241 (wzrost o 10,5 proc.) Dacia 47 998 (wzrost o 40,7 proc.) Peugeot 46 789 (spadek o 10,3 proc.) Renault 46 714 (wzrost o 10,6 proc.) Kia 46 094 (spadek o 2,3 proc.) BMW 45 147 (spadek o 3,9 proc.) Hyundai 39 350 (wzrost o 4,5 proc.)

