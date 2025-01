Zmiany dla kierowców w 2025 roku. Co się zmienia w prawie i przepisach?

Nawet 9332 zł – tyle w 2025 r. wynosi maksymalna kara za brak ważnego ubezpieczenia OC dla właścicieli samochodów osobowych. To o 8,5% (732 zł) więcej niż w ubiegłym roku. Skąd ta podwyżka? Jest to skutek kolejnej podwyżki płacy minimalnej, która od stycznia 2025 r. wynosi 4666 zł. Kara zostanie naliczona, jeśli od upłynięcia ważności poprzedniej polisy minie ponad 14 dni. Wyższe kary przewidziano także dla właścicieli samochodów ciężarowych, autobusów oraz ciągników. Brak polisy OC w ich przypadku oznacza karę w wysokości: 13 998 zł (ponad 14 dni), 6999 zł (od 4 do 14 dni) oraz 2800 zł (poniżej 4 dni).

Unia Europejska planuje wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy w formie aplikacji. Ma to działać na podobnej zasadzie co polski mObywatel, ale ma obowiązywać na terenie całej UE. Kierowcy będą mieli możliwość wygenerowania kodu QR, który umożliwi zagranicznym służbom dostęp do danych o ich uprawnieniach. To rozwiązanie ma zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo podróżujących po Starym Kontynencie.