Robisz kulig za samochodem? Ryzykujesz utratę prawa jazdy

Intensywne opady śniegu, które nawiedziły Polskę zachęcają do korzystania z zimowej aury. Jednym ze sposobów na to jest zorganizowanie kuligu. Nie wszyscy wiedzą, że w Polsce to kwestia szczegółowo uregulowana przez przepisy, których złamanie może nas słono kosztować.