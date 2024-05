Skoda Superb i Kodiaq w nowej wersji. Przejadą nawet 133 km na prądzie

Skoda Superb PHEV z polskimi cenami

Czwartą generację Skody Superb można zamówić z dwoma silnikami benzynowymi oraz dwoma wysokoprężnymi o mocach od 150 do 265 KM. Teraz dołączyła do nich także hybryda plug-in, której parametry robią niemałe wrażenie.

Warto od razu odnotować, że napęd PHEV pojawił się już w gamie poprzedniej generacji Superba po jego modernizacji w 2019 roku. Oparty był on wtedy o silnik 1.4 TSI, generował 218 KM, przyspieszał do 100 km/h w 7,7 s i pozwalał na przejechanie do 56 km na jednym ładowaniu.

Czwarta odsłona Skody Superb ma zupełnie nowy napęd, korzystający z jednostki 1.5 TSI, ale generujący 204 KM i osiągający "setkę" w 8,1 s. Gorsze osiągi to efekt przede wszystkim znacznie większej (a więc i cięższej) baterii o pojemności 25,7 kWh, pozwalającej na przejechanie do 133 km na jednym ładowaniu.

Taki zasięg robi spore wrażenie i pozwala realnie użytkować na co dzień Superba PHEV jak auto elektryczne, wykorzystując napęd spalinowy tylko podczas dalszych wyjazdów. Trzeba jednak pogodzić się ze zmniejszonym bakiem paliwa (45 l zamiast 66 l) oraz bagażnikiem oferującym 510 l zamiast 690 l. Ponadto decydując się na hybrydę, musimy wybrać Superba Combi - w przeciwieństwie do poprzednika, liftback nie jest dostępny z tym napędem.

Obecnie gama Skody Superb Combi wygląda następująco. Wszystkie wersje standardowo występują z automatyczną skrzynią DSG, a liftback jest tańszy o 7 tys. zł.

Skoda Superb Combi - ceny Essence Selection L&K 1.5 TSI 150 KM 156 900 zł 175 850 zł 205 850 zł 2.0 TSI 4x4 265 KM - 208 900 zł 238 900 zł 2.0 TDI 150 KM 173 950 zł 192 900 zł 222 900 zł 2.0 TDI 4x4 193 KM 190 950 zł 209 900 zł 239 900 zł 1.5 TSI PHEV 204 KM - 208 700 zł 238 350 zł

Opisywany napęd hybrydowy trafił także do nowej Skody Kodiaq, która nigdy wcześniej nie była dostępna w takiej odmianie. 204-konny układ rozpędza tego SUV-a do 100 km/h w 8,4 s, a zasięg na jednym ładowaniu to 123 KM.

Podobnie jak w przypadku Superba, również wybór Kodiaqa PHEV oznacza zmniejszony bagażnik (745 l zamiast 910 l) oraz mniejszy bak paliwa (45 l zamiast 55 l). Obecnie gama Skody Kodiaq nadal obejmuje tylko jedną wersję wyposażenia i wygląda następująco:

Skoda Kodiaq - ceny Selection 1.5 TSI 150 KM 174 850 zł 2.0 TDI 150 KM 190 850 zł 2.0 TDI 4x4 193 KM 209 500 zł 1.5 TSI PHEV 204 KM 208 300 zł