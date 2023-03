Skąd opłaca się sprowadzać używane auto? I ile to kosztuje?

Spis treści: 01 Z których krajów najczęściej przywozimy do Polski używane auta?

02 Koniec z "anglikami"? Brexit pogrążył transport z Wielkiej Brytanii

03 Ile kosztuje transport używanego auta do Polski?

04 Jakie marki królują w imporcie używanych aut?

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2022 roku Polacy sprowadzili do kraju ponad 690 tys. aut. To aż o 14 proc. mniej niż w roku 2021. Krajem, z którego najchętniej sprowadzaliśmy auta w 2022 roku, były Niemcy. Ile zapłacić trzeba było średnio za przywiezienie do polski używanego samochodu zza Odry?

Z których krajów najczęściej przywozimy do Polski używane auta?

Ciekawym zestawieniem podzieliła się wyspecjalizowana w transporcie pojazdów platforma Clicktrans.pl. W oparciu o dane przeszło 400 tys. zleceń użytkowników serwisu dotyczących transportu aut w latach 2011-2022, powstał raport dotyczący najpopularniejszych kierunków importu i związanych z nimi kosztów. Z których krajów sprowadziliśmy w ostatnim roku najwięcej samochodów?



Absolutnym numerem jeden zestawienia pozostają Niemcy. Co prawda udział Niemiec w zleceniach na transport aut nieco spadł (o 4,5 punktu procentowego.) w porównaniu z rokiem 2021, ale wciąż odpowiadają one za ponad połowę (55,2 proc.) samochodów sprowadzonych do Polski w ubiegłym roku.

Drugie miejsce jeśli chodzi o udział w zleceniach na sprowadzenie samochodu do Polski zajęła Francja. Ten kierunek odpowiadał za 12,4 proc. wszystkich zleceń na transport samochodów.



Trzecie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków "laweciarzy" zajęła Holandia (7,5 proc. ogółu zleceń transportu). W pierwszej piątce znalazły się też kolejno: 4. Belgia (4,8 proc.) i 5. Szwecja (3,5 proc.)

Koniec z "anglikami"? Brexit pogrążył transport z Wielkiej Brytanii

Kolejny rok obserwujemy spadek udziału Wielkiej Brytanii w zleceniach na sprowadzenie samochodu. W 2017 roku udział ten wynosił prawie 14 proc., a w 2022 już tylko 2,5 proc. Jednym z powodów tego spadku są zapewne formalności dotyczące wywozu pojazdu z terenu Wysp Brytyjskich, które należy spełnić po Brexicie.

Ile kosztuje transport używanego auta do Polski?

Najtańszym kierunkiem pozostają Niemcy. W ubiegłym roku przywiezienie zza Odry używanego samochodu do Polski kosztowało średnio 1535 zł. Dla porównania, w roku 2021 było to jeszcze 1289 zł.



Średni koszt przywiezienia pojazdu z Francji wzrósł z 2122 zł w roku 2021 do 2726 zł w roku 2022.



Duży wzrost cen dotyczył też - trzeciej na liście popularności - Belgii. Dwa lata temu za transport z tego kierunku średnio trzeba było zapłacić 1570 zł. W ubiegłym roku było to już 1934 zł.



Na zbliżonym poziomie pozostał za to koszt importu do Polski samochodu ze Szwecji. W tym przypadku średnia cena transportu wzrosła z 1780 zł (2021 rok) do 1815 zł (rok 2022). Na liście krajów, z których transport samochodu osobowego do Polski jest obecnie najdroższy wymienić można:



Hiszpanię (średnio 4296 zł),



Wielką Brytanię (średnio 3117 zł),



Włochy (średnio 2956 zł),



Norwegię (średnio 2800 zł).

Jakie marki królują w imporcie używanych aut?

Marką, którą sprowadzaliśmy najchętniej - podobnie jak rok wcześniej - był w 2022 roku Volkswagen. Na podium znalazły się jeszcze Audi i BMW.

Volkswageny najchętniej importowane były do Polski z Niemiec, Szwecji oraz z Norwegii. Co ciekawe, BMW najczęściej sprowadzane było w ubiegłym roku z Wielkiej Brytanii. Z Francji najczęściej jechały do nas lory wypełnione używanymi Renault, a z Włoch - Fiatami. W takim zestawieniu ciekawie prezentuje się Belgia, z której najczęściej przywożono do Polski używane Ople.



