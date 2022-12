Spis treści: 01 Badanie trwałości na próbie 2 mln samochodów

Badanie trwałości na próbie 2 mln samochodów

Przebiegom, jakie osiągają obecnie samochody, przyjrzała się analityczna firma iSeeCars. Przeanalizowała ona ponad 2 mln pojazdów, które w ciągu ostatniego roku zmieniły właściciela. Brano pod uwagę największe podawane przebiegi, ale z zastrzeżeniem, że przynajmniej 2,5 proc. samochodów osiągnęło podobny wynik. W ten sposób powstał ranking na bazie naprawdę ogromnej próby.

Porównanie nie ma na celu oceny bezawaryjności tych samochodów, ponieważ właściciele zapewne już naprawiali je w przeszłości. Zamiast tego, jest to ranking trwałości i wytrzymałości pojazdów - gdyby miały one uciążliwe problemy, a ich usunięcie byłoby droższe niż samo auto (co nie jest nadzwyczajne w przypadku starszych samochodów), kierowcy z pewnością wymieniliby je na nowsze modele. Nie jest to również średni przebieg dla danego modelu ani maksymalny przebieg, który może osiągnąć. Podane wartości to rzeczywisty przebieg, który dany model jest w stanie osiągnąć i nadal znaleźć kogoś chętnego do jazdy nim. Pod uwagę brano samochody z ostatnich 20 lat, które są na rynku od co najmniej 10 lat.]

Wadą tego rankingu jest fakt, że był on robiony na rynku amerykańskim, więc wiele z uwzględnionych tu samochodów nie jest oferowana w Europie. Z tego też powodu pomijamy część bardziej szczegółowych rankingów, jak na przykład osobne zestawienie pick-upów.

Top 20 samochodów z największymi przebiegami

Ogólna kategoria obejmująca samochody ze wszystkich segmentów, została zdominowana przez Toyotę - 10 na 20 modeli z największymi przebiegami należy właśnie do tego producenta. Co więcej aż 14 z nich to auta japońskich firm - tylko 6 należy do rodzimych, amerykańskich marek.

Zdjęcie Toyota Sequoia / materiały prasowe

Toyota Sequoia - 477 185 km Toyota Land Cruiser - 450 996 km Chevrolet Suburban - 427 654 km Toyota Tundra - 412 027 km GMC Yukon XL - 406 134 km Toyota Prius - 403 303 km Chevrolet Tahoe - 402 879 km Honda Ridgeline - 400 194 km Toyota Avalon - 395 432 km Toyota Highlander - 394 279 km Ford Expedition - 393 778 km Toyota 4Runner - 393 750 km Toyota Sienna - 385 610 km GMC Yukon - 384 562 km Honda Pilot - 381 104 km Honda Odyssey - 379 567 km Toyota Tacoma - 378 308 km Nissan Titan - 375 452 km Ford F-150 - 374 413 km Toyota Camry - 371 029 km

Top 10 hatchbacków i sedanów z największymi przebiegami

Ta kategoria jest o wiele bardziej istotna z punktu widzenia europejskiego kierowcy, ponieważ znacznie więcej z tych aut znajdziemy też na naszym rynku. Dominacja Japończyków jest tu bezapelacyjna - 9 na 10 aut pochodzi właśnie z tego kraju.

Zdjęcie Toyota Avalon / materiały prasowe

Toyota Avalon - 395 431 km Chevrolet Impala - 370 701 km Honda Accord - 363 982 km Toyota Camry - 359 284 km Lexus GS 350 - 334 412 km Honda Fit - 333 505 km Honda Civic - 330 454 km Lexus ES 350 - 329 339 km Toyota Corolla - 347 256 km Mazda 6 - 346 847 km

Top 20 SUV-ów z największymi przebiegami

Amerykanie najbardziej kochają pick-upy, ale zaraz za nimi są SUV-y. Najlepiej takie duże, mające ponad 5,5 metra. Znaleźć tu można jednak także auta znane europejskim kierowcom.

Zdjęcie Chevrolet Suburban / materiały prasowe

Toyota Sequoia - 477 184 km Toyota Land Cruiser - 450 996 km Chevrolet Suburban - 427 654 km GMC Yukon XL - 406 134 km Chevrolet Tahoe - 402 879 km Toyota Highlander - 394 279 km Ford Expedition - 393 777 km Toyota 4Runner - 393 750 km GMC Yukon - 384 562 km Honda Pilot - 381 104 km Acura MDX - 367 690 km Cadillac Escalade ESV - 367 653 km Cadillac Escalade - 361 751 km Lincoln Navigator - 354 569 km Nissan Armada - 354 332 km Toyota Highlander - 350 958 km Honda CR-V - 347 505 km Lincoln Navigator L - 344 948 km Subaru Outback - 335 223 km Hyundai Santa Fe - 332 165 km

Na ile trwałe są samochody elektryczne?

Jako jedną z zalet samochodów elektrycznych, często wymienia się niską awaryjność. Fakt, że ich silniki mają jedną ruchomą część i nie potrzebują oleju, filtrów, pasków, wtryskiwaczy, układów oczyszczania spalin czy też skrzyń biegów, znacząco upraszcza konstrukcję całego pojazdu i eliminuje większość czynności serwisowych.

Przypomnijmy jednak, że nie jest to ranking bezawaryjności, ale tego, ile realnie dany model jest w stanie przejechać. Zaś w przypadku aut elektrycznych, zwykle oznacza to przebieg, po jakim awarii ulegnie bateria lub jeden ze związanych z nią systemów, albo degradacja ogniw tak bardzo zmniejszy zasięg pojazdu, że korzystnie z niego będzie za bardzo uciążliwe. Producenci nie przewidują niestety możliwości napraw lub regeneracji baterii (chociaż technicznie jest to wykonalne) - jeśli pojawi się problem, skłonni są jedynie wymienić baterię. Problem w tym, że nowa bateria do przykładowo 10-letniego auta, może być droższa od samego pojazdu.

To by tłumaczyło, dlaczego Tesla Model S oraz Nissan Leaf, jedyne dwa modele będące na tyle długo na rynku, aby załapać się do rankingu, przejeżdżają w ciągu swojego życia tak niewielkie przebiegi.

Tesla Model S - 215 648 km Nissan Leaf - 157 846 km

