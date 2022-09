Samochody japońskie lepsze od niemieckich. Ranking nie pozostawia złudzeń

Jak wynika z analizy branżowego serwisu focus2move, biorąc pod uwagę pierwszą połowę 2022 roku, największą sprzedażą nowych aut w skali całego świata pochwalić się może Toyota. Do końca czerwca japoński producent dostarczył klientom ponad 4,25 mln nowych samochodów, co oznacza, że koncern posiada dziś aż 10,7 proc. udziału w światowym rynku. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku sprzedaż spadła o 6,5 proc, co na tle konkurencji uznać można za rewelacyjny wynik.

Toyota światowym potentatem. Które modele sprzedają się najlepiej?

Analitycy focus2move zauważają, że Toyota zbudowała swoją dominującą pozycję w oparciu o zaledwie trzy marki:

Daihatsu (oferuje głównie małe i stosunkowo tanie pojazdy),

Lexusa,



Toyotę.



W pierwszej piątce najlepiej sprzedających się obecnie nowych aut na świecie znajdziemy aż trzy pojazdy spod znaku japońskiego producenta. Ranking otwiera Toyota Corolla (553 tys. sprzedanych; spadek o 14,1 proc.), przed - drugą - Toyotą RAV4 (459 tys. sprzedanych; spadek o 17,8 proc.). Pierwszą piątkę najlepiej sprzedających się nowych samochodów zamyka Toyota Camry (328 tys. sprzedanych; spadek o 5,9 proc.).



W zestawieniu top ten, na ostatnim - dziesiątym - miejscu rankingu znajdziemy jeszcze Toyotę Hilux (296 tys. sprzedanych; wzrost o 4,7 proc.)



Niemcy w odwrocie. Elektryczna ofensywa nie służy Volkswagenowi?

Zdjęcie Volkswagen Golf / Informacja prasowa

Drugie miejsce w rankingu największych producentów aut na świecie zajmuje obecnie Volkswagen. Skumulowany wynik niemieckiego koncernu po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku to 2,28 mln dostarczonych nabywcom pojazdów. Udział niemieckiego giganta w światowym rynku wynosi obecnie 5,8 proc. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku sprzedaż nowych aut Volkswagena spadła aż o 19,5 proc. Co ciekawe - zdaniem autorów rankingu - w dziesiątce najchętniej kupowanych nowych aut na świecie nie znajdziemy obecnie ani jednego modelu niemieckiego producenta.



Przykładowo w zestawieniu najlepiej sprzedających się suvów Volkswagena - Tiguan, który przez długi czas rywalizował z Toyotą RAV4 o palmę pierwszeństwa w rankingach popularności, zajmuje obecnie 6. pozycję (222 tys. sprzedanych). Volkswagen Golf (178 tys. sprzedanych), który w obliczu "elektrycznej ofensywy" koncernu zaczyna być traktowany jako model "schodzący", zajmuje obecnie trzecie miejsce w rankingu popularności aut kompaktowych za Toyotą Corollą (554 tys. sprzedanych) i Hondą Civic (206 tys. sprzedanych).

Czarny koń zestawienia z USA. Tesla bije kolejne rekordy

Zdjęcie Tesla model 3 / Informacja prasowa

Trzecim największym producentem nowych samochodów na świecie jest obecnie Honda. Wynik japońskiej marki po pierwszych sześciu miesiącach Anno Domini 2022 to 1,84 mln sprzedanych aut, czyli o 17,7 proc. mniej niż przed rokiem. Japończykom coraz mocniej depczą po piętach Koreańczycy i Amerykanie.

Skumulowana sprzedaż Hyundaia w pierwszej połowie roku zamknęła się wynikiem 1,77 mln pojazdów. Ford dostarczył w tym czasie nabywcom 1,76 mln aut. Wypada jednak zauważyć, że Hyundai zdaje się lepiej radzić sobie z kryzysem. W stosunku do wyniku sprzed roku marka sprzedała o 12,5 mniej aut. Dla porównania, wynik Forda jest aż o 23,7 proc. gorszy niż przed rokiem.



Nie oznacza to jednak, że amerykańska motoryzacja spychana jest w cień. Do miana światowego giganta coraz wyraźniej urasta bowiem Tesla.

Wprawdzie marka nie znalazła się na liście dziesięciu największych producentów aut na świecie, ale wyniki notowane przez poszczególne modele śmiało określić można mianem imponujących. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku na drogi wyjechało np. ponad 384 tys. egzemplarzy Tesli model 3 (wzrost o rekordowe 45,3 proc.), co oznacza, że auto jest obecnie trzecim najchętniej kupowanym nowym samochodem na świecie! Na 9. miejscu światowego rankingu - z wynikiem 297 tys. sprzedanych egzemplarzy (wzrost o 126,2 proc.) - znajdziemy jeszcze Teslę model Y.



