Samochód budżetowy? Szykuj 70 tys. zł!

Chętni na zakup fabrycznie nowego auta mają obecnie poważny problem. Modele, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawały się być w zasięgu ręki, notują rekordowe ceny. Ile wydać dziś trzeba na nowy samochód i czy "statystyczni Kowalscy" rzeczywiście skazani są na szukanie szczęścia w komisach?

Zdjęcie Rozsądnie wyposażone Tipo to dziś wydatek prawie 70 tys. zł! / Dacia Duster Dacia Duster 100 TCe LPG 4x2. Wszystko, co musisz wiedzieć o instalacji gazowej!

Nie ma co owijać w bawełnę - lepiej już było. Obecnie ceny nowych aut windują wprowadzona z 1 stycznia norma emisji spalin (tzw. "pełne" euro6) i światowy kryzys na rynku półprzewodników. Mówiąc wprost - ci, którzy nie "załapią się" na wyprzedaże roczników mogą stracić szansę na zakup wymarzonego samochodu. Rocznik 2021 oznacza bowiem skokowy wzrost ceny, który w wielu przypadkach znacząco przekracza granice rozsądku. D

uża część nabywców nie zdaje sobie sprawy z ogromnych podwyżek, jakie towarzyszyły nam w ostatnim czasie. Przykłady? Pamiętacie czasy, gdy bazowe wersje Fiata Tipo rozpoczynały się od 46 tys. zł? Jeśli tak, to... zapomnijcie! Dziś, za Tipo w najuboższej odmianie Classic zapłacić trzeba od 53 500 zł. Biorąc pod uwagę, że w standardzie otrzymujemy np. klimatyzację, wciąż mamy do czynienia z dobrą ofertą. Tyle tylko, że topowa odmiana - Life - kosztuje obecnie od 69 100 zł. Dla porównania, jeszcze w 2018 roku - zamykająca wówczas cenniki wersja Lounge kosztowała... od 58 400 zł! Inne przykłady?



Zdjęcie Daica Duster / INTERIA.PL

Dacia Duser. Obecnie cenniki otwiera kwota 48 900 zł za najuboższą wersję Access. W roku 2018 ceny tej odmiany startowały od... 39 900. Podobnie jest z topową odmianę Prestige. Obecnie trzeba na nią wydać od 66 700 zł. W roku 2018 było to... 56 900 zł. Zdziwieni?



Tak, tak. Wytykanie dzisiejszym nabywcom Dustera czy Tipo budżetowości ich pojazdów jest - łagodnie rzecz ujmując - mocno nie na miejscu. Pamiętajmy, że powyższe przykłady to auta "do konfiguracji", w których dopłacić trzeba m.in. za metalizowany lakier czy chociażby... dywaniki podłogowe. W każdym przypadku wybór lepiej wyposażonej wersji z kilkoma dodatkami (pokroju podgrzewanych siedzeń czy bezkluczykowego dostępu) oznacza, że kwotę na fakturze otwierała cyfra 7!



Zdjęcie Nowa Toyota Yaris / INTERIA.PL

Nie inaczej jest w przypadku - cieszącej się od lat dużym zainteresowaniem polskich nabywców - Suzuki Vitary. W 2018 roku za wersję Comfort (podstawową) po kuracji odmładzającej zapłacić trzeba było od 64 900 zł. Dziś cenniki otwiera kwota - uwaga - 78 500 zł (w promocji)! To może Suzuki ASX? W 2018 roku bazowy model kosztował od 65 490 zł. Dziś ceny startują od... 78 990 zł za auta z roku modelowego 2020! Nie inaczej jest w przypadku samochodów popularnych. Najchętniej wybierany w Polsce przez klientów indywidualnych pojazd - Toyota Yaris - w 2018 roku (wersja 5d po kuracji odmładzającej) kosztował od 46 tys. zł. Obecnie, za "świeży" model nowej zapłacić trzeba... od 61 900 zł (z rabatem!). Na tym nie koniec. Powyżej 40 tys. zł - dokładnie od 40 900 zł - kosztują obecnie najtańsze egzemplarze... Toyoty Aygo! Podobnie kształtuje się też stosunek cen Toyoty Corolli, Opla Astry czy Skody Octavii...



Czy i kiedy spodziewać się można zatrzymania fali podwyżek? Niestety - nie prędko. Coraz większe problemy z dostępem do półprzewodników sprawiają, że na niektóre auta zamawiane "do produkcji" już dziś czekać trzeba nawet do 10 miesięcy. W efekcie mamy więc do czynienia z prostymi prawami ekonomii - jeśli nie ma podaży, a jest popyt, ceny - automatycznie - idą w górę. Mówiąc wprost - jeżeli, po wyprzedażach rocznika, liczyliście jeszcze na jakieś rabaty, w najbliższych kilku miesiącach możecie o nich zapomnieć. Co więcej - biorąc pod uwagę sytuacje w ostatnich trzech latach - śmiało przyjąć można, że w najbliższych miesiącach czekają nas kolejne podwyżki. Nawet do 10 proc. w skali roku!

