Szczegółowe dane dotyczące reeksport od lat analizuje Instytut SAMAR. Chodzi o nowe samochody kupione w polskich salonach, które w krótkim czasie po wyjechaniu z salonu zostały wyrejestrowywane z powodu zbycia za granicę lub rejestracji za granicą. Z reguły poziom reeksportu oscylował w okolicach 10 proc. polskiego rynku. W ostatnich miesiącach mówić można jednak o ogromnym nasileniu tego problemu.



Reeksport - groźne zjawisko, którego nie chcą producenci

Zjawisko reeksportu jest o tyle groźne, że sztucznie zawyża rzeczywistą wielkość polskiego rynku wpływając na mylne postrzeganie możliwości zakupowych (i finansowych) polskich nabywców. Z reeksportem starają się też walczyć sami producenci, którzy postrzegają go w kategorii "turystyki zakupowej".



Reklama

Z najnowszych danych Samaru wynika bowiem, że w miesiącach styczeń - marzec 2022 roku z Polski za granicę wywiezione zostały 5 864 auta o dmc do 6 ton. To - uwaga - o 108 proc. więcej w porównaniu do I kwartału 2021 roku (analiza w 2021 roku obejmowała roczniki 2020 - 2021, najnowsza - 2021-2022).



Nie ulega wątpliwości, że za zjawisko reekeportu odpowiadają wyspecjalizowani pośrednicy. W pierwszym kwartale bieżącego roku na 380 powiatów w 206 z powodu zbycia pojazdu za granicę nie odnotowano ani jednego wyrejestrowania pojazdu. Dla porównania, za połowę wszystkich tego rodzaju wyrejestrowań odpowiada jedynie pięć powiatów:



Miasto Stołeczne Warszawa,

Kraków,

Poznań,

Bilsko Biała,

Wrocław.



Warto też zdawać sobie sprawę, ze za granicę trafiają nie tylko auta osobowe popularnych marek (przez lata prym w zestawieniu wiedli tacy producenci, jak: Skoda, Toyota, Volkswagen czy Dacia). W ponad 1/3 powiatów, w których w pierwszym kwartale bieżącego roku wyrejestrowywano nowe auta z powodu zbycia za granicę "liderami" były modele użytkowe.



Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc

***