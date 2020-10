ID.4 to drugi z rodziny modeli ID. elektryczny model Volkswagena. Tak samo jak mniejszy ID.3, model ID.4 zbudowany jest na modułowej platformie podłogowej MEB przeznaczonej do budowy samochodów elektrycznych. ID.4 debiutuje właśnie w polskiej ofercie marki w wersji 1ST z ceną od 202 390 zł. W roku 2021 do oferty dołączy także wariant z niższą pojemnością akumulatora oraz wyposażony w mocniejszą jednostkę, dysponujący napędem na 4 koła.

Zdjęcie Volkswagen ID.4 1ST /INTERIA.PL Premiery Volkswagen ID.4 - widzieliśmy go na żywo

ID.4 z silnikiem o mocy 204 KM i akumulatorem o pojemności 77 kWh, rozpędzi się się do 100 km/h w 8,5 sekundy i przejedzie do 520 km na jednym ładowaniu. Model dostępny jest początkowo w dwóch wersjach: ID.4 1ST oraz ID.4 1ST Max.

Liczba modeli tego elektrycznego SUVa Volkswagena w wersjach dostępnych w chwili rozpoczęcia sprzedaży jest limitowana do 27 000 egzemplarzy. Gdy zostaną one wyprzedane, w ofercie znajdą się modele z fabrycznie skonfigurowanym wyposażeniem. Identycznie jak w przypadku ID.3, zawierać ono będzie wszystkie elementy jakie cieszą się największą popularnością na rynku, pogrupowane w pakiety. Dzięki tym predefiniowanym pakietom, oferta modelu jest jeszcze prostsza, a fabryka w Zwickau może szybciej wyprodukować i dostarczyć klientowi wybrany egzemplarz.



Debiutujący na rynku ID.4 w wersji 1ST jest wyposażony w 20-calowe obręcze kół, wewnętrzny pakiet Style i przyciemniane tylne szyby. Przednie fotele oraz kierownica są podgrzewane, a oświetlenie nastrojowe jest dostępne w 30 kolorach. Pedały z elementami ze stali nierdzewnej, wzorem pierwotnych wersji ID.3 mają naniesione wzory Play&Pause, a na kierownicy znajduje się logo "1ST". Komfort podróżowania podnosi dwustrefowa klimatyzacja oraz podgrzewana przednia szyba. Seryjne w wersji 1ST są także system nawigacyjny Discover Pro, cztery wejścia USB typu C oraz liczne systemy asystujące jak monitorujący przestrzeń przed pojazdem Front Assist, predykcyjny tempomat oraz asystent pasa ruchu. Standardowe wyposażenie uzupełnia pompa ciepła, a także system do montażu haka, dzięki któremu elektryczny SUV Volkswagena jest w stanie pociągnąć przyczepę o masie 1000 kg.



Zdjęcie Volkswagen ID.4 1ST / INTERIA.PL

Wyższa wersja Max (wyceniona na 243 990 zł) w standardzie zawiera niemal wszystkie możliwe elementy wyposażenia. Są to m.in. matrycowe reflektory LED, tylne diodowe lampy w technologii 3D oraz 21-calowe obręcze kół. O jeszcze lepsze prowadzenie pojazdu dba progresywny układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu i adaptacyjne zawieszenie. Listwa pomiędzy reflektorami oraz zagłębienia klamek są podświetlane diodami LED. Standardowo we wnętrzu znajdziemy elektrycznie regulowane fotele, szklany panoramiczny dach, dźwiękochłonne szyby, 3-strefową klimatyzację automatyczną oraz elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. Wyposażenie z zakresu multimediów uzupełnia tu wyświetlacz head-up działający w technologii rozszerzonej rzeczywistości, 12-calowy ekran systemu infotainment i instalacja telefoniczna z funkcją bezprzewodowego ładowania. O najwyższy poziom wsparcia kierowcy dbają systemy asystujące Travel Assist, Side Assist oraz Emergency Assist.