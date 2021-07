Prawie 83 tys. zł za pięciolatka. Używane auta rekordowo drogie!

Samochody używane - porady Samochody używane drożeją na potęgę!

W drugim kwartale tego roku w Europie Środkowej pojawiło się ponad 93,2 tys. ofert sprzedaży "prawie nowych" aut w wieku do 5 lat. Wraz z ustępującą pandemią rynek samochodów używanych zaczął się znacznie ożywiać. Dotyczyło to również segmentu prawie nowych samochodów, który w krajach Grupy Wyszehradzkiej, który powiększył się o 6 500 tysiąca ofert w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku. Zła wiadomość? Ceny najbardziej wzrosły w naszym kraju. Średnio, aż o 3 688 zł!

"Widać, że głód klientów na nowsze samochody używane jest naprawdę wielki po roku pandemii, pełnym ograniczeń i zakazów. Dealerzy muszą więc stale reagować na zwiększony popyt, a także odpowiadać na przestoje w produkcji nowych samochodów, w przypadku których czas dostawy został znacznie wydłużony. Klienci, którzy nie chcą czekać nawet rok, zanim producent dostarczy nowy samochód, często sięgają po nowe auta używane, które są dostępne od ręki, tańsze od nowych i praktycznie porównywalne jakościowo" - powiedział Petr Vaněček, dyrektor AURES Holdings, który zarządza siecią centrów samochodowych AAA AUTO.



W Czechach rynek samochodów używanych jest całkowicie zdominowany przez krajowe Skody, które w drugim kwartale zajmowały aż siedem z dziesięciu miejsc w zestawieniu TOP 10 prawie nowych aut używanych. Polski rynek (w przedziale wiekowym do 5 lat) w drugim kwartale bieżącego roku został natomiast zdominowany przez Toyotę. Modele japońskiego producenta zajęły trzy z dziesięciu miejsc w TOP 10 (w tym pierwsze i drugie).



W drugim kwartale 2021 roku na rynku aut używanych w Polsce pojawiło się 41 462 używanych samochodów w wieku do 5 lat, czyli o 1 566 aut więcej niż w pierwszym kwartale. Mediana ceny wzrosła jednak aż o 3 688 zł i wynosi obecnie rekordowe 82 900 zł. Średnia wieku pojazdów, jakie zdominowały ogłoszenia w tej grupie wiekowej (5 lat i maksymalnie 50 tys. km przebiegu) wynosiła 2,1 lat, a licznik wskazywał najczęściej 23.000 km. Najczęściej oferowane były Toyota Corolla (1 273 sztuk), Toyota Yaris (910 sztuk) i Opel Astra (854 sztuk).



Poniżej prezentujemy zestawienie 10 najczęściej ogłaszanych do sprzedaży w Polsce aut w wieku do 5 lat z przebiegiem do 50 tys. km



1. Toyota Corolla

2. Toyota Yaris

3. Opel Corsa

4. Renault Clio

5. Toyota C-HR

6. BMW 3

7. Skoda Octavia

8. Renault Megane

9. Nissan Qashqai

10. Skoda Fabia