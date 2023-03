Polskie ceny Mitsubishi ASX. Jak wypada w porównaniu z Renault Captur?

Spis treści: 01 Mitsubishi ASX, jakie silniki?

02 Mitsubishi ASX, jakie wyposażenie?

03 Mitsubishi ASX jest droższe od Renault Captura, ale ma asa w rękawie Premiery Oto Mitsubishi ASX drugiej generacji. Nowe, a jakby znajome

Zgodnie z umową zawartą między Renault, Nissanem i Mitsubishi, każdy z tych producentów dominuje w innych częściach świata. Europa z oczywistych względów należy do Renault. Z tego też względu nowy ASX jest kopią modelu Captur. Samochód pojawi się w salonach w tym miesiącu, a już teraz polski importer opublikował cennik.

Mitsubishi ASX, jakie silniki?

ASX będzie oferowany w trzech wersjach napędowych i wyposażeniowych. Uzupełniają je z kolei różnego rodzaju pakiety. Do wyboru są następujące wersje silnikowe:

Reklama

1.0 turbo, 6-biegowa skrzynia manualna, 91 KM - w odmianie Invite z pakietem Style - koszt 99 990 złotych

1.3 turbo, 6-biegowa skrzynia manualna, 140 KM, miękka hybryda - wersja Invite z pakietami Style oraz Cold (111 990 złotych), Intense z pakietami Style i Cold (120 990 złotych), Intense z pakietami Style, Cold i Navi (124 990 złotych)

1.3 turbo, 7-biegowa przekładnia DCT, 158 KM, miękka hybryda - wersja Intense z pakietami Style oraz Cold (124 990 złotych), Instyle (145 990 złotych)

1.6, automatyczna skrzynia biegów, 143 KM - wersja Intense z pakietami Style, Cold i Navi (141 990 złotych)

Mitsubishi ASX, jakie wyposażenie?

Podstawową wersją wyposażenia jest Invite. Jak na odmianę standardową, liczba oferowanych elementów wyposażenia jest całkiem spora. Znajdziemy tam m.in:

światła w technologii Full LED z przodu i z tyłu

znajdujący się za kierownicą wyświetlacz o przekątnej 4,2 cala

ekran multimediów o przekątnej 7 cali

możliwość łączenia telefonu z systemem multimediów za pomocą Apple CarPlay oraz Android Auto

elektrycznie sterowane szyby

przednie i tylne czujniki parkowania

kamerę cofania

tempomat

automatyczną klimatyzację

system dostępu bezkluczykowego

W standardzie oferowany jest np. układ ograniczający skutki kolizji czołowych, czy system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.

Dodatkowo oferta obejmuje dwa pakiety:

Style - oferujące relingi dachowe i przyciemniane szyby

Cold - podgrzewane fotele i kierownica

Wersja Instyle wprowadza dodatkowo m.in.:

chromowane wykończenia dolnych listew drzwi

tempomat adaptacyjny

system monitorowania martwego pola

7-calowy wyświetlacz na tablicy zegarów

automatyczne światła drogowe

Również w tej odmianie możemy liczyć na dodatkowe pakiety:

Style - przyciemniane tylne szyby, 18-calowe felgi aluminiowe

Cold - podgrzewane fotele i kierownica

Navi - wbudowany system nawigacji, ekran multimediów o przekątnej 9,3 cala, cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25 cala. Dodatkowo korzystający z nawigacji otrzymuje powiadomienia od systemu ostrzegania o przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Topową odmianą wyposażenia jest wersja Instyle. Znajdziemy tutaj elektrycznie sterowane okno dachowe, cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25 cala, 9-głośnikowy system nagłośnienia firmy BOSE, ekran multimediów o przekątnej 9,3 cala, fotele pokryte czarną, skórzaną tapicerką czy indukcyjną ładowarkę.

Mitsubishi ASX jest droższe od Renault Captura, ale ma asa w rękawie

Oczywiście nie można nie porównać oferty ASX-a z jego bliźniakiem – Capturem. W porównaniu z Mitsubishi, cena za najtańszą odmianę (Equilibre z 90-konnym silnikiem benzynowym) jest zdecydowanie niższa, – aż o 14 tys. złotych. Mitsubishi jest jednak lepiej wyposażone. Captur w standardzie nie posiada systemu bezkluczykowego, kamery cofania, klimatyzacji automatycznej. Z drugiej strony, jeśli zdecydujemy się na zakup nieco droższej wersji francuskiego modelu – Techno, w której również znajdziemy 90-konnego benzyniaka, będziemy mogli liczyć na kamerę cofania czy klimatyzację automatyczną za wciąż niższą cenę (94 300 złotych). Renault ma także większe możliwości personalizacji, choć oczywiście trzeba za to zapłacić. Tym, co może jednak skłonić potencjalnych klientów do wyboru modelu japońskiej marki, jest 5 letnia gwarancja, ale także 5-letnia oferta pomocy drogowej w ramach Mitsubishi Motors Assistance. W przypadku Renault gwarancja, w zależności od modelu, trwa 2 lub 3 lata.

***