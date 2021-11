Paliwo wkrótce po 7 zł za litr? W Polsce mamy zmowę cenową?

5,99 to kwota, jaką zobaczyć można na dystrybutorach stacji należących do PKN Orlen w całym kraju. Czy mamy właśnie do czynienia z powrotem gospodarki centralnie sterowanej? A może "sztywne" przestrzeganie psychologicznej bariery 6 zł za litr miało na celu przypodobanie się kierowcom przez prezesa Orlenu? Z perspektywy kierowcy tankowanie na Orlenie opłaca się obecnie, jak mało kiedy. W wielu regionach kraju na dystrybutorach wciąż cieszyć się można "piątką z przodu".

Zdjęcie 5,99 pojawia się zaskakująco często na stacjach Orlenu / INTERIA.PL