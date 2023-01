Już w 2022 roku rząd poinformował nas o opłatach za kolejne odcinki autostrad. Jako pierwsi odczują to kierowcy ciężarówek oraz autobusów. Dla samochodów osobowych również wzrosną stawki, lecz nieco później. Ile będą nas kosztować autostrady w 2023 roku?

Które drogi w Polsce są płatne?

Obecnie opłatę uiścić musimy na kilku odcinkach autostrad. Dotyczy to dróg A1, A2 oraz A4. W niedalekiej przyszłości się to jednak zmieni. Opłaty pobierane będą na wszystkich trasach. Jest to łącznie 1600 km dróg, które zostaną objęte płatnością e-TOLL. Dla właścicieli samochodów osobowych zmiany wejdą w życie w kolejnych latach. Nie oznacza to jednak, że stawki za wszystkie obecnie dostępne przejazdy pozostały bez zmian.

Ile kosztuje i jak zapłacić za przejazd autostradą A1?

Na autostradzie A1 zapłacimy za odcinek Rusocin - Nowa Wieś.

Pojazdy o dwóch osiach, bez podwójnych kół, nieciągnące przyczepy zapłacą 0,16 zł/km,

Pojazdy o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej zamocowano podwójne koła - 0,38 zł/km,

Pojazdy o trzech osiach, które posiadają podwójne koła na przynajmniej jednej osi - 0,38 zł/km,

Pojazdy o więcej niż trzech osiach, które posiadają podwójne koła na przynajmniej jednej osi - 0,38 zł/km,

Pojazdy poza powyższymi kategoriami - 1,60 zł/km.

Opłacenie przejazdu autostradą A1 możliwe jest na kilka sposobów. Możemy uregulować płatność na bramkach lub za pomocą aplikacji. Na trasie Gdańsk-Toruń skorzystać możemy z AmberOne, Autopay, SkyCash czy aplikacji naszego banku.

Zdjęcie Dokładna tabela opłat za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A1 / materiał zewnętrzny

Ile kosztuje i jak zapłacić za przejazd autostradą A2?

Przejeżdżając autostradą A2, natrafimy na dwa płatne odcinki: Konin - Świecko oraz Świecko - Nowy Tomyśl.

Na odcinku Konin - Świecko:

Pojazdy o dwóch osiach, bez podwójnych kół, nieciągnące przyczepy zapłacą 96 zł,

Pojazdy o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej zamocowano podwójne koła oraz pojazdy o dwóch osiach z przyczepami - 157 zł,

Pojazdy o trzech osiach, które posiadają podwójne koła na przynajmniej jednej osi - 220 zł,

Pojazdy o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy o trzech osiach z przyczepami - 313 zł,

Pojazdy poza powyższymi kategoriami - 820 zł.

Na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl:

Motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach zapłacą 18 zł,

Pojazdy o dwóch osiach, posiadających na jednej z nich koła bliźniacze oraz pojazdy o dwóch osiach z przyczepami - 40 zł,

Pojazdy o trzech osiach, które posiadają podwójne koła na przynajmniej jednej osi - 40 zł,

Pojazdy o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy o trzech osiach z przyczepami - 40 zł,

Pojazdy poza powyższymi kategoriami - 40 zł.

Zdjęcie Tabela opłat na autostradzie A2 dla motocykli i samochodów o dwóch osiach / materiał zewnętrzny

Na odcinku Konin - Świecko opłaty pobierane są na bramkach. W przypadku odcinka Świecko - Nowy Tomyśl skorzystać możemy z kilku form płatności. Trasa ta obsługiwana jest przez e-TOLL, Autopay, mPay, Orlen Pay czy Spark. Oprócz tego istnieje możliwość zakupu e-biletu autostradowego lub papierowego biletu na stacji paliw .

Ile kosztuje i jak zapłacić za przejazd autostradą A4?

Jadąc autostradą A4, przejechać możemy przez dwa płatne odcinki - Katowice - Kraków oraz Gliwice - Wrocław. Pierwszy z nich kosztuje:

W przypadku pojazdów o dwóch osiach, bez podwójnych kół i bez przyczepy - 13 zł (przy płatności automatycznej - 10 zł),

W przypadku pojazdów o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej znajdują się podwójne koła - 24 zł,

W przypadku pojazdów o trzech osiach, mających podwójne koła na co najmniej jednej osi - 24 zł,

W przypadku pojazdów o więcej niż trzech osiach, z podwójnymi kołami na jednej z nich oraz pojazdów o trzech osiach z przyczepą - 40 zł,

W przypadku innych pojazdów do 3,5 tony - 40 zł.

Opłatę za przejazd uregulować możemy na bramkach. Dodatkowo możliwa jest płatność przez aplikację Autopay, mPay oraz SkyCash. Odcinek ten opłacić można także za pomocą specjalnego urządzenia A4Go.

Zdjęcie Taryfa opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice - Kraków / autostrada A4

Na odcinku Gliwice - Wrocław rozliczani jesteśmy na podstawie przejechanego dystansu. Za całą trasę z Bielan Wrocławskich do zjazdu Gliwice Sośnica zapłacimy 16,20 zł. Kwota ta jest niezależnie od tego, ile jakim typem pojazdu się przemieszczamy. W przypadku motocykli kwota ta jest o 50% niższa i wynosi 8,10 zł. Przejazd opłacić możemy przez aplikację e-TOLL, Autopay, mPay oraz Orlen Pay.

Ile kosztować będą autostrady dla ciężarówek i autobusów w 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 zmieniają się ceny za autostrady i drogi ekspresowe dla pojazdów powyżej 3,5 tony . Kierowcy będą płacić za przejazd wszystkimi trasami oddanymi do użytku od 2017 roku. Opłaty wzrosły w zależności od masy pojazdu oraz jej klasy emisji spalin. Dotyczyć to również będzie autobusów, niezależnie od ich masy całkowitej.

Według nowych stawek autobusy oraz pojazdy o masie od 3,5 do 12 ton zapłacą:

Przy klasie emisji spalin do EURO 2 - 0,48 zł/km,

Przy klasie emisji spalin EURO 3 - 0,42 zł/km,

Przy klasie emisji spalin EURO 4 - 0,34 zł/km,

Przy klasie emisji spalin EURO 5 i wyżej - 0,24 zł/km.

W przypadku pojazdów powyżej 12 ton zapłacimy:

Przy klasie do EURO 2 - 0,64 zł/km,

Przy klasie do EURO 3 - 0,55 zł/km,

Przy klasie do EURO 4 - 0,45 zł/km,

Przy klasie do EURO 5 i wyżej - 0,33 zł/km.

Podwyżki wynoszą w granicach 3-8 groszy za kilometr. Nie jest to wiele względem pojedynczego przejazdu. Może się to jednak odbić na funkcjonowaniu branży logistycznej.

