Nowy Peugeot 308 z polskimi cenami

Premiery Peugeot 308 oficjalnie. Z nowym logo i wielkimi kłami!

Skromna oferta klasycznych silników, hybrydy plug-in oraz wysoka cena - to rzeczywistość do jakiej musimy zacząć się przyzwyczajać. Coraz ostrzejsze wymogi UE dotyczące emisji spalin sprawiają, że producenci rezygnują z mocniejszych jednostek napędowych, aby obniżyć kary, jakie muszą płacić. Zaś te, których nie mogą uniknąć, przerzucają na swoich klientów.

Nie dziwcie się więc, że bazowy Peugeot 308 kosztuje 87 800 zł za egzemplarz z 3-cylindrowym silnikiem 1.2 PureTech 110 KM. Odnotujmy jednak, że nawet bazowa wersja Active Pack, ma całkiem bogate wyposażenie. Do standardu należy dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, system multimedialny z ekranem 10 cali, reflektory LED, 16-calowe alufelgi, czujniki cofania, asystent pasa ruchu oraz bezkluczykowe uruchamianie auta.

Druga odmiana Allure nie występuje z bazowym silnikiem - musi być to przynajmniej 130-konne 1.2 PureTech - co w sumie podnosi cenę do 101 900 zł. W standardzie otrzymamy 17-calowe alufelgi, czujniki parkowania z przodu, kamerę cofania, nawigację, oświetlenie nastrojowe oraz tapicerkę z elementami skóry ekologicznej. Dopłacając 3400 zł do wersji Allure Pack, otrzymamy system bezkluczykowy, ładowarkę indukcyjną, adaptacyjny tempomat oraz system monitorujący martwe pole w lusterkach.



Na szczycie gamy stoi odmiana GT, za którą zapłacimy przynajmniej 123 900 zł (PureTech 130 KM z 8-biegowym automatem). Oferuje ona matrycowe światła, 18-calowe felgi, zestaw wskaźników 3D, tapicerkę z alcantary i skóry ekologicznej oraz aluminiowe listwy dekoracyjne. Za dodatkowe 8900 zł wzbogacimy tę wersję o zestaw systemów asystujących kierowcy, fotel kierowcy AGR z elektryczną regulacją, podgrzewane przednie fotele z masażem, nagłośnienie Focal oraz zestaw kamer 360 st.



Tak jak wspomnieliśmy na początku, oferta silnikowa nowego 308 nie jest zbyt bogata. Wspomniany 1.2 PureTech (110 i 130 KM) to jedyna wersja benzynowa. Jedynym dieslem jest 1.5 BlueHDI o mocy 130 KM (cena od 102 000 zł), dostępny ze skrzynią manualną lub EAT8. Szukający nieco mocniejszych wersji skazani są na dwie hybrydy plug in o mocy 180 oraz 225 KM. Za pierwszą zapłacimy 139 200 zł (wyposażenie Active Pack), a druga wymaga zamówienia przynajmniej odmiany GT, stąd bazowa cena 167 100 zł.