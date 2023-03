Nowa Toyota Prius już w Polsce. Hybryda zaskakuje niskim zużyciem i ceną

Spis treści: 01 Toyota Prius 5. generacji - co nowego?

02 Nowa Toyota Prius - silnik, osiągi, zasięg

03 Nowa Toyota Prius - wersje wyposażenia i ceny

04 Kiedy nowy Prius wyjedzie na drogi?

Nowa Toyota Prius 5. generacji dotarła wreszcie do Polski. Hybrydowy bestseller debiutuje na zmodyfikowanej platformie TNGA-C, dzięki czemu, jest względem poprzednika mocniejszy, większy i bardziej oszczędny. Uwielbiany przez taksówkarzy kompakt został poprawiony niemal w każdym miejscu, jednak to zauważalnie przełożyło się na jego ceny.

Toyota Prius 5. generacji - co nowego?

Przede wszystkim Toyota Prius przedstawia już nowy kierunek designu, w jakim zmierza japońska marka - to pierwszy raz, kiedy Prius wygląda tak zadziornie. Nowe bryły, co pokazała również elektryczna Toyota bZ4X, będą wyróżniać się w tłumie. To również pierwszy raz, kiedy Toyota Prius będzie dostępna na Starym Kontynencie wyłącznie z wersji hybrydowej plug-in.

Tym sposobem w nowej odsłonie mamy lepsze osiągi (223 KM i 6,7 s od zera do "setki"). Inną z zalet nowej generacji jest więcej miejsca w kabinie - auto poszerzono (+22 mm), a rozstaw osi wydłużono (+50 mm).

Zdjęcie Toyota Prius V / materiały prasowe

Nowa Toyota Prius - silnik, osiągi, zasięg

Pod maską nowej Toyoty Prius znajdziemy wolnossącą, 2-litrową jednostkę benzynową, która generuje 152 KM i 190 Nm mocy. Wraz z motorem elektrycznym o mocy 163 KM, łączna moc całego układu hybrydowego Hybrid Dynamic Force to 223 KM. Zgodnie z danymi producenta, z pomocą bezstopniowej skrzyni e-CVT ma to pozwolić na osiągnięcie pierwszej “setki" w 6,7 sekundy. Wyposażona w litowo-jonowy akumulator o pojemności 13,6 kWh ma przejeżdżać na jednym ładowaniu od 72 do 86 kilometrów (wg WLTP) - jego naładowanie powinno zająć ok. 4 godzin (z mocą 3,5 kW).

Zdjęcie Toyota Prius V / materiały prasowe

Nowa Toyota Prius - wersje wyposażenia i ceny

Kompaktowy liftback nowej generacji będzie dostępny w Polsce w trzech wersjach wyposażenia i siedmiu kolorach nadwozia. Ceny w polskich salonach zaczynają się od 199 900 zł. Tyle trzeba zapłacić za podstawową, choć już nieźle wyposażoną odmianę “Comfort".

Na pokładzie znajdziemy nowe systemy bezpieczeństwa T-MATE, jak również: system ostrzegania zintegrowany z oświetleniem deski rozdzielczej oraz system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA). Bazowy wariant już w standardzie posiada duży ekran multimedialny (12,3"), podgrzewane fotele, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, kamerę cofania, LED-owe światła do jazdy dziennej oraz 17-calowe felgi.

Zdjęcie Toyota Prius V generacji / materiały prasowe

Droższa odmiana "Prestige" dostępna od 211 900 złotych to dodatkowo matrycowe reflektory z asystentem świateł drogowych (AHS), podgrzewana kierownica, cyfrowe lusterko wsteczne, elektryczna klapa bagażnika, a za dopłata również panoramiczny dach.

Topowy wariant "Executive" został wyceniony na 239 900 zł. W tej cenie, poza wszystkim co wyżej, otrzymujemy dodatkowo kamery 360 stopni, podgrzewane siedzenia z tyłu i wentylację przednich z funkcją zapamiętania ustawień fotela kierowcy. Wisienką na torcie jest w tym wariancie panoramiczny dach solarny, który potrafi każdego dnia wydłużyć zasięg w trybie bezemisyjnym o prawie 9 kilometrów.

Toyota Prius Comfort od 199 900 zł

Toyota Prius Prestige od 211 900 zł

Toyota Prius Executive od 239 900 zł

Kiedy nowy Prius wyjedzie na drogi?

Najwięksi fani modelu mogą już rezerwować swoje miejsce w kolejce na polskiej stronie producenta. Zapisy potrwają od 27 marca do 2 kwietnia, a już 4 kwietnia wystartuje faktyczna sprzedaż w salonach. Samochody, miejmy nadzieję, dotrą do pierwszych klientów jeszcze w tym roku.

Toyota Prius Plug-in Hybrid 2023 Dane techniczne Silnik benz. + elektryczny (PHEV) Pojemność 1987 ccm Moc 156 KM (5200 obr./min) Maksymalny moment obrotowy 190 Nm (4400 obr./min) Moc silnika elektrycznego 163 KM Moc ukłądu hybrydowego 223 KM Skrzynia biegów e-CVT Pojemność akumulatorów 13,6 kWh Zasięg w trybie elektr. 72-86 km wg. WLTP Napęd na przednie koła Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 6,7 s Prędkość maksymalna 177 km/h Średnie zużycie paliwa 0,5-0,7 l/100 km Wymiary Długość 4599 mm Szerokość 1782 mm Wysokość 1420 mm Rozstaw osi 2750 mm Pojemność bagażnika 289 l Cena wersji bazowej 199 900 zł





