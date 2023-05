Spis treści: 01 Niemcy kupują więcej nowych samochodów

02 Volkswagen najpopularniejszą marką w Niemczech

03 VDA podnosi prognozy rocznej sprzedaży w Niemczech

W kwietniu 2023 roku w Niemczech zarejestrowano 202 947 samochodów. Oznacza to wzrost o 12,6 proc. względem analogicznego okresu w roku poprzednim - wynika z danych Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego KBA.

Niemcy kupują więcej nowych samochodów

Wzrost wynika między innymi ze stopniowo zmniejszających się problemów z komponentami i w efekcie lepszej dostępności aut. Duży wpływ na wzrost ogólnej sprzedaży mieli klienci flotowi. W minionym miesiącu zakupili oni o 17,8 proc. więcej aut niż w roku poprzednim, a udział samochodów flotowych w rynku wyniósł 67,1 proc. Nieznacznie wzrósł (o 3,2 proc.) wzrósł poziom sprzedaży wśród klientów indywidualnych. Udział w rynku wyniósł 32,8 proc.

Patrząc na sprzedaż aut pod kątem źródła zasilania, największy wzrost zaliczyły auta elektryczne. W kwietniu sprzedano 29 740 sztuk tych aut, a to oznacza wzrost o 34,1 proc. Ogólny udział samochodów elektrycznych w rynku wyniósł 14,7 proc. Warto zwrócić uwagę, że rząd niemiecki zmniejszył dopłaty do elektryków argumentując to tym, że obecnie samochody elektrycznie mogą być atrakcyjne dla klientów również bez różnego rodzaju ulg. Do końca roku 2022 dodatek sięgał nawet 6 tys. euro. Obecnie maksymalna kwota dopłaty przy zakupie auta elektrycznego wynosi 4,5 tys. euro.

Liderem wśród jednostek napędowych są samochody z silnikami benzynowymi. Ich sprzedaż wzrosła o 18 proc., a udział w rynku wyniósł 37,7 proc. Nieznaczny wzrost zanotowały również auta z silnikami Diesla. Wyniósł on 2,4 proc., natomiast cały udział w rynku - 17,8 proc.

Choć samochody z napędem hybrydowym zanotowały wzrost wyższy niż w przypadku diesli (o 4,7 proc, udział w rynku 29,3 proc.) to patrząc na same hybrydy typu plug-in sytuacja jest bardzo zła. W kwietniu ich sprzedaż spadła o niemal połowę (45,7 proc.) względem ubiegłego roku. Również w tym przypadku warto zwrócić uwagę na kwestię dopłat. Rządowy program dofinansowania do zakupu hybryd został zamknięty z początkiem roku.

Volkswagen najpopularniejszą marką w Niemczech

Jeśli chodzi o najczęściej wybieranych producentów, Niemcy decydują się na rodzime marki. Liderem rankingu jest Volkswagen (wzrost o 23,7 proc.) z udziałem na poziomie 18,2 proc. Na kolejnych lokatach podium znalazły się Mercedes (wzrost o 27,4 proc., udział w rynku na poziomie 10,3 proc.) oraz Audi (wzrost o 24,5 proc., udział - 8,8 proc.).

Procentowo największy wzrost zanotował jednak producent spoza Niemiec. Chodzi o Teslę, której wyniki sprzedaży, w porównaniu z kwietniem poprzedniego roku, są wyższe o 272,3 proc. W efekcie udział marki wyniósł 1,2 proc.

VDA podnosi prognozy rocznej sprzedaży w Niemczech

Poprawiająca się sytuacja na rynku jest widoczna również, jeśli spojrzymy na sprzedaż aut w okresie styczeń - kwiecień 2023. Od początku roku sprzedano w Niemczech 869 800 samochodów, a to oznacza wzrost o 8 proc. względem analogicznego okresu w roku poprzednim. W związku z dobrymi wynikami niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego VDA podniosło swoją prognozę rocznego wzrostu z 2 proc. do 4 proc. W efekcie zakłada się, że w 2023 roku sprzedaż samochodów naszych zachodnich sąsiadów wyniesie 2,76 mln sztuk.

